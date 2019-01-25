Новые правила капремонта жилья в Беларуси: рассказываем подробности

Янина Бобрович заселилась в свою квартиру в 1985 году. За 34 года стены дома прохудились, спасают батареи. Капитальный ремонт планируют провести в 2019-м. Жильцам уже сказали: в апреле будет общее собрание.

Янина Бобрович:

Топят, но оно все выходит. Холодные стены. Или стены там пустые? Невозможно, холодно и все. А у нас первый этаж. Собрание – сказали, что объявление напишут, чтобы мы все вышли, тогда будут объяснять и говорить, что там.

Домов, которые построили до 93-го года, в Беларуси под 70 %. Тепловые конструкции в них устарели, почти все такие дома требуют ремонта. Ранее утепление фасадов зданий было отделено от капремонта. Новым постановлением определен иной порядок – теперь еще до начала разработки проекта коммунальщики обязаны установить: нужно ли дом утеплять, и какие источники финансирования использовать? В Беларуси их два: либо за счет бюджета, либо за средства собственников.

Евгений Поболовец, СТВ:

За счет бюджета состояние дома приведут к нормативному показателю, который был на момент строительства. Допустим, «термошуба» толщиной 1 сантиметр. А если жильцы захотят утеплить дом лучше, то есть сделать «термошубу» толщиной 4 сантиметра, то эту разницу они оплатят из своего кармана. Нововведение заключается и в том, что теперь заказчик обязан предложить такой вариант еще на стадии согласования проекта. И если жильцы согласятся, включить эти работы в капитальный ремонт.

Делать все за раз – это как минимум втрое дешевле: не надо повторно штукатурить и красить фасады. Также изменен порядок ввода в эксплуатацию домов – теперь это можно делать только после выполнения всех работ. Раньше было как: ввели один подъезд из четырех и отчитались о завершении капремонта. А потом обоснованные жалобы жильцов и приписки в статистике.

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Беларуси:

Только по Минску в текущем году было выявлено 159 таких объектов. Именно поэтому сегодня в постановление включена норма, которая не позволит вводить объекты капитального ремонта без выполнения всего перечня включенных в проектную документацию работ.

При капремонте выполняется и ремонт балконов, но есть дома, где его делать не выгодно. Дешевле оборудовать лоджии. Благо, проектов, как это реализовать на практике, хватает. Есть и еще одно важное новшество.

Геннадий Каленов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости:

Теперь дома, где формой управления выбрано товарищество собственников, на общих основаниях имеют возможность принять решение и быть включенными в титульный список, разрабатываемый местными органами власти. В 2019 году по стране планируют капитально отремонтировать 3 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Это порядка 3 % всего жилого фонда.

Ко всему прочему, теперь в обязательном порядке при капремонте будут устанавливать и приборы регулирования тепла. Регулирование здесь – ключевое слово. Собственник должен иметь возможность самостоятельно определять температуру в своей квартире, чтобы не было так называемого «перетопа». Практика показала: в таких домах потребление тепла уменьшается на 12 %.