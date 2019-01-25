Лыжи весом 350 грамм, электровелосипед и электробайк: какие интересные разработки представили на Дне белорусской науки

Новости Беларуси. Опытные образцы белорусских лыж представили 25 января на выставке научно-технических достижений на торжествах, посвящённых Дню белорусской науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые показали два образца: с деревянными и полимерными сердечниками. Это облегченный вид лыж, усиленный скрученными полимерами. Весят они всего 350 грамм.

Над образцами ученые работают уже год. Сейчас проводятся испытания, окончательный вариант покажут в сентябре.

Александр Ласковнев, академик, доктор технических наук:

Наша подошва, которая сделана из углепластика, будет меньше нуждаться в смазке, потому что она сама готова. Мы еще провести должны мероприятия с подошвой, где-то чтобы скольжения не было, отдачи. Довести ее до уровня лыжи, какую мы видим у спортсменов спорта высоких достижений.