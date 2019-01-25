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Лыжи весом 350 грамм, электровелосипед и электробайк: какие интересные разработки представили на Дне белорусской науки

25 января 2019 17:12
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Новости Беларуси. Опытные образцы белорусских лыж представили 25 января на выставке научно-технических достижений на торжествах, посвящённых Дню белорусской науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лыжи весом 350 грамм, электровелосипед и электробайк: какие интересные разработки представили на Дне белорусской науки-1

Ученые показали два образца: с деревянными и полимерными сердечниками. Это облегченный вид лыж, усиленный скрученными полимерами. Весят они всего 350 грамм.

Лыжи весом 350 грамм, электровелосипед и электробайк: какие интересные разработки представили на Дне белорусской науки-4

Над образцами ученые работают уже год. Сейчас проводятся испытания, окончательный вариант покажут в сентябре.

Лыжи весом 350 грамм, электровелосипед и электробайк: какие интересные разработки представили на Дне белорусской науки-7

Александр Ласковнев, академик, доктор технических наук:
Наша подошва, которая сделана из углепластика, будет меньше нуждаться в смазке, потому что она сама готова. Мы еще провести должны мероприятия с подошвой, где-то чтобы скольжения не было, отдачи. Довести ее до уровня лыжи, какую мы видим у спортсменов спорта высоких достижений.

Лыжи весом 350 грамм, электровелосипед и электробайк: какие интересные разработки представили на Дне белорусской науки-10

На выставке достижений белорусских ученых представлены технологии, не имеющие иностранных аналогов. Всего общественности показали 220 новых инновационных и научных разработок. В том числе электровелосипед и электробайк.

Лыжи весом 350 грамм, электровелосипед и электробайк: какие интересные разработки представили на Дне белорусской науки-13

Лыжи весом 350 грамм, электровелосипед и электробайк: какие интересные разработки представили на Дне белорусской науки-15

Лыжи весом 350 грамм, электровелосипед и электробайк: какие интересные разработки представили на Дне белорусской науки-17

# Белорусская наука # общество # Фотофакт

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