Подарите себе вкусный праздник! Магазин «Дикая рыба северных морей» продолжает работу в Молодечно

Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» работает в Молодечно по 28 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ассортименте более 30 видов дикой рыбы – только самая свежая и отборная. А перед покупкой продукцию можно продегустировать.

Покупала кусочек красной рыбы – лосося – очень понравился. На Дальнем Востоке жила во Владивостоке, поэтому качество рыбы могу оценить. Рыба очень достойная, вкусная.