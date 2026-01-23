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Подарите себе вкусный праздник! Магазин «Дикая рыба северных морей» продолжает работу в Молодечно

23 января 2026 18:13
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Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» работает в Молодечно по 28 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарите себе вкусный праздник! Магазин «Дикая рыба северных морей» продолжает работу в Молодечно-2

В ассортименте более 30 видов дикой рыбы – только самая свежая и отборная. А перед покупкой продукцию можно продегустировать. 

Подарите себе вкусный праздник! Магазин «Дикая рыба северных морей» продолжает работу в Молодечно-4

Покупала кусочек красной рыбы – лосося – очень понравился. На Дальнем Востоке жила во Владивостоке, поэтому качество рыбы могу оценить. Рыба очень достойная, вкусная. 

Подарите себе вкусный праздник! Магазин «Дикая рыба северных морей» продолжает работу в Молодечно-6

Гостей ждут в палатке возле ТЦ «Спутник» (около магазина «Светофор»), улица Великий Гостинец-67Г, с 10 до 18.

*На правах рекламы. 

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