Новые правила для автовладельцев. Кого коснутся изменения и как на изменения реагируют водители

Новости Беларуси. Новые правила для автовладельцев. С 1 апреля в Беларуси упразднен сертификат о прохождении техосмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это упростит процесс проверки автомобилей как для водителей, так и для сотрудников диагностических станций. В том числе теперь не нужно клеить так называемую водительскую наклейку – допуск к участию в дорожном движении. Кого именно коснутся изменения и какова их цель – выясняла Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Уже сегодня вот о таком сертификате, подтверждающем прохождение техосмотра, можно забыть. В связи с Указом Президента теперь, чтобы получить допуск автомобиля к участию в дорожном движении, его предъявлять не нужно. Правда, это пока касается только физических лиц. В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

Указ был подписан в декабре. На деле кардинальных изменений не произошло. Для транспорта, оформленного на юрлицо, сертификаты сохраняются. Их будут выдавать, как и раньше. Но и это временно. В будущем документ планируют отменить вовсе. Вместо него для подтверждения о прохождении техосмотра достаточно иметь на руках допуск к участию в дорожном движении, то есть наклейку. Причем размещать ее на лобовом стекле теперь также не нужно.

Юрий Ленчевский, директор УП «Белтехосмотр»:

В дальнейшем предлагаем сделать это электронным документом. И вообще административную процедуру по выдаче разрешений мы предлагаем сделать в электронном виде. Отвязать ее вообще от техосмотра, то есть на техосмотре автовладельцы будут получать диагностическую карту – годен автомобиль либо не годен. А уже к нам через сайт можно будет обращаться для получения разрешения на допуск в участии в дорожном движении. Анатолий Васильевич водит автомобиль уже более 25 лет. Нововведения принял легко и одобряет их. Но к электронной перспективе пока не готов. Придется, говорит, учиться пользоваться интернетом и телефоном. А к техническому состоянию своей машины водитель старой закалки относится ответственно.

Анатолий Шатиленя, водитель:

Я прохожу техосмотр каждый год. Вот вчера закончился, а сегодня прохожу. Сейчас много чего отходит. Например, талон не нужен, сертификат не нужен. Меньше будет бумаг. В ГАИ рассказали о водительских удостоверениях международного образца. Их начнут выдавать в Беларуси

В непринужденный беседе водитель со стажем упоминает самый больной для водителей вопрос – привязка оценки технического состояния авто к госпошлине. Упирается всё в крупные суммы. Если техосмотр в среднем обходится в 30 рублей, то годовой дорожный налог – плюс порядка 200 рублей. Соответственно процент готовых пройти техосмотр невелик.

Виктор Черепок, водитель:

Затруднительно оплачивать. Госпошлину надо, прохождение техосмотра...

Александр Голец, водитель:

Я положительно отношусь к этому, что наклейка и сертификат… Упростили немножко прохождение техосмотра.