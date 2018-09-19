Новые подходы по совершенствованию соцобслуживания обсудили в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси планируют перейти на выявительный принцип оказания социальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не всегда нуждающиеся в помощи инвалиды или пожилые люди сами заявляют об этом, например, из-за недостатка информации. Таким гражданам теперь будут предлагать помощь по оказанию соцуслуг. Выявить их помогут ежегодные мониторинги.

Новые подходы по совершенствованию социального обслуживания жителей обсуждают в Минске. Впервые в таком широком формате собрались руководители социальных центров со всей страны. Участники встречи поделятся опытом по организации активного досуга для пожилых людей и инклюзивных программ для инвалидов.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В Брестской области университет третьего возраста, когда люди пожилого возраста приходят и обучаются компьютерной, финансовой грамотности. Изучают иностранные языки. И при этом преподают им волонтеры, люди такого же пожилого возраста, но которые сегодня работают в университете, Доме культуры и делятся через волонтерское движение своим опытом. Вот это направление нам надо серьезно развивать.

Екатерина Муренкова, директор территориального центра социального обслуживания населения Оршанского района:

Мы выводим наших граждан с инвалидностью на мероприятия в центре, где функционируют выездные кружки. И в дом детского творчества, и к нам приходят специалисты и проходят различные мероприятия. Сейчас у нас пройдет ярмарка-выставка «Здорово живешь», где наша команда лиц с инвалидностью, будет наравне со школьниками, студентами СУЗов принимать участие.

Сегодня такие центры действуют в каждом райцентре страны. Более 90 тысяч граждан обслуживаются на дому. В Беларуси также планируется пересмотреть стандарт социального работника.