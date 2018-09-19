Как диван подбирали под картину и что такое интерактивные обои. Показываем сочетание разных стилей в интерьере

Кварцевая столешница, умное бра и «Венеция» в центре экспозиции. Всё чаще минчане делают выбор в пользу микса стилей и направлений.

Наш гид по дизайнерским квартирам вновь готова разложить очередной ремонт по полочкам. Эту квартиру эксперт, как всегда, видит впервые!

В уютном гнёздышке не встретишь традиционных для классики багетов, позолоты и мрамора.

А весь интерьер от пола до потолка – результат фантазии и кропотливой работы хозяйки квартиры.Фрезерованное обрамление украшает порталы, наличники и даже шкаф с оригинальным дверным механизмом.

Система открывает зону хранения, словно книжку.



Мария Дырлица, хозяйка квартиры:

Когда пространства и так мало, приходится бороться за каждый сантиметр. А тут, в угоду красоте, пришлось им чуть-чуть пожертвовать.

Ничем не примечательная столешница становится центром дизайнерского пространства. Металлические ножки консоли в тандеме с бра на стенах отсылают к американскому стилю.

Мария Дырлица:

Сегодня я хочу эклектику, завтра я хочу классику. Вот так люди годами не могут определиться, с чего же им вообще начать.

Холст с изображением каналов Венеции – отправная точка в разработке всей концепции. Сдержанное настроение картины накладывает отпечаток на детали интерьера: симметричные молдинги, мягкий белый цвет стен, ромбовидный узор на дверях. Мария Дырлица:

Паркетная доска – наша белорусская, это межкомнатные двери. Не в первый раз мы заказываем у них двери, и цена-качество. Они очень тяжёлые, очень добротные. Бархатный диван в гостиной – главный предмет гордости хозяйки. Наполнитель из пуха и перьев делает его мягким и удобным, а вот обивка требует щепетильного ухода: материал боится влаги и жирных пятен.

Екатерина Ярославцева, дизайнер интерьеров:

Моё ощущение: как будто бы я царевна, и на перинах. Вот так вот: 8 перин, и раз – приземлился.





Мария Дырлица:

Грубо говоря, мы подбирали картине подходящую пару, подходящий диван. Этот диван стоял на экспозиции. Мы приложили картину: «Картина, это – Диван. Диван, это – Картина». В общем, они и познакомились.

Микс разных текстур одной цветовой палитры – это всегда удачно. Сатин, хлопок, кожа, велюр… Именно ткань и текстиль, по мнению дизайнера, спасут любой интерьер и сделают его уютным. Екатерина Ярославцева:

В стилях, таких как хайтек, минимализм – там часто отказываются от этого, и интерьер становится какой-то холодный, общественный. Вечерний свет разместился с двух сторон от дивана.

Напротив – жидкокристаллическая панель. Умное решение не отвлекает от просмотра телевизора даже при работающем бра, чего нельзя сказать про люстру.

Мария Дырлица:

Электрический камин бы очень сильно упростил. Хотелось именно красивую люстру. Я бы её ещё ниже повесила и поставила сюда столик.

Полки в шкафах – настоящая находка для хозяйки.

Все содержимое на виду: будь то чай, специи или крупы. Столешница же сделана из кварца и, что удивительно, прилегает к стене без плинтуса.

Екатерина Ярославцева:

Производители иногда даже не дают, бывает, гарантию на свои кухни, на свои столешницы, когда нет плинтуса вот этого.

Плитка на фартуке – бесшовная в виде четырёхлистника. Этот символ прослеживается по всей квартире.

Екатерина Ярославцева:

Герметик, он со временем, особенно там, где повышенная температура, через 5 лет он может пожелтеть.

А в детской с радостью бы поселился любой карапуз. На стенах – интерактивные обои. Самое главное – их можно раскрашивать, не рискуя получить нагоняй от родителей.

Миниатюрная кровать лёгким движением руки трансформируется в просторное спальное место.



Мария Дырлица:

Здесь мы придумали поделить комнату на зоны. Сделать зону для отдыха, для хранения, для занятий. Изначально здесь планировалась игровая зона.

Сольная партия в интерьере спальни взрослых – у кровати. Изголовье с обрамлением из металлических заклёпок отсылает во времена колониальной Америки. За раздвижной дверью спрятана просторная гардеробная.

Мария Дырлица:

Мы её увеличили за счёт кухни. Отрезали кусок от кухни. Думаю, кухня не сильно пострадала. Там достаточно много места.

Площадь квартиры – за сотню квадратных метров. Для экспериментов пространства более чем достаточно.