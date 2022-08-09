Детей беженцев из Украины отправили на отдых в белорусский оздоровительный лагерь

Новости Беларуси. За положительными эмоциями и психологической помощью – 18 детей из Украины отправились на отдых в белорусский оздоровительный лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время семьи беженцев проживают в Гродненской области. С ними постоянно держат связь не только представители местной власти и службы по миграции, но и волонтеры Белорусского Красного Креста. Помогают с решением бытовых вопросов. Пока родители обживаются на новом месте, их детям предложили провести каникулы в оздоровительном лагере «Березка» в Лидском районе.

Наталия Толкачева, председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Белорусский Красный Крест продолжает оказывать поддержку вынужденным мигрантам, прибывающим из Украины. В Гродненской области в настоящий момент 260 человек уже получили такую гуманитарную поддержку, 62 человека из прибывших – это дети. 18 детей получат возможность оздоровления и общения со своими сверстниками, они будут получать психосоциальную поддержку. Мы будем предоставлять им всевозможные игры, мастер-классы и тренинги, делать все для того, чтобы эти три недели прошли для них радостно и с пользой.