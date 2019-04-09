Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт

Новости Беларуси. Знаковый момент в истории белорусской церкви: новый голос 9 апреля приобрел Храм-памятник в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Знаковый момент в истории белорусской церкви: новый голос 9 апреля приобрел Храм-памятник в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня состоялось освящение и поднятие колоколов на звонницу храма. Церемонию возглавил Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.
Федор Повный, настоятель прихода Храма Всех Святых:
Первый колокол – самый большой пятитонный благовестник – памятный дар главы государства в память о павших воинах-белорусах. Первый удар в колокол сделал Президент Республики Беларусь в 2006 году. Тогда свое звучание обрел самый большой пятитонный благовестник, который был поднят вместе с двумя другими благовестниками. Один из них прославляет светлое имя Патриарха Алексея II, второй благодарно напоминает об архипасторском попечении почетного Экзарха митрополита Филарета. Эти колокола тоже являются даром.
Звон колоколов – один из древних символов веры человека в Бога и многовековая христианская традиция. Храм-памятник в честь всех Святых – место уникальное. В крипте захоронены останки солдат, павших в сражениях во время войн на территории Беларуси.