Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт

Федор Повный, настоятель прихода Храма Всех Святых:

Первый колокол – самый большой пятитонный благовестник – памятный дар главы государства в память о павших воинах-белорусах. Первый удар в колокол сделал Президент Республики Беларусь в 2006 году. Тогда свое звучание обрел самый большой пятитонный благовестник, который был поднят вместе с двумя другими благовестниками. Один из них прославляет светлое имя Патриарха Алексея II, второй благодарно напоминает об архипасторском попечении почетного Экзарха митрополита Филарета. Эти колокола тоже являются даром.