«Белгоспищепром» презентовал кондитерские изделия с символикой II Европейских игр

Новости Беларуси. Сладости в новом формате. Кондитерские изделия с символикой вторых Европейских игр 9 апреля презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купить шоколад и зефир зазывает с яркой обертки Лисенок Лесик. На кондитерской фабрике «Слодыч» представители крупнейших предприятий концерна «Белгоспищепром» презентовали всеми любимые лакомства в новой упаковке, разработанной специально для спортивного первенства.

Например, компания «Красный пищевик» предлагает набор зефира «Прывітанне з Беларусі» в форме конверта. А кондитерская фабрика «Слодыч» привлекает внимание маленьких болельщиков – дети могут собрать из коробки маску, корону или браслет. К слову, каждое из шести предприятий нанесет на обертки сладостей спортивный логотип.

Марина Михальцевич, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Сегодня вся республика готовится встречать гостей и спортсменов в рамках проведения Европейских игр 2019 года. И полки наших магазинов являются визитной карточкой. Ведущие белорусские производители и торговые сети должны сегодня максимально ярко представить наши белорусские бренды. И сейчас наша главная задача – познакомить гостей и туристов с Беларусью и ключевыми брендами нашей кондитерской отрасли, которые известны далеко за пределами нашей страны.