Новые деревья посадят на месте уничтоженного ураганом леса

Новости Беларуси. Новый лес на месте поврежденного. Осенью в Беларуси посадят деревья на площади 5 тысяч гектаров. В основном, это участки, где в июле прошелся ураган.

Напомним, он уничтожил по всей стране не менее 10 тысяч гектаров леса. Расчистка этих площадей полностью должна завершиться к ноябрю. Посадки начнутся уже на этой неделе там, где будет готова почва. Напомним, более всего от ветра пострадали пять районов Минской области и два в Гомельском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.