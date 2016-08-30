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Новые деревья посадят на месте уничтоженного ураганом леса

30 августа 2016 07:23
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Новости Беларуси. Новый лес на месте поврежденного. Осенью в Беларуси посадят деревья на площади 5 тысяч гектаров. В основном, это участки, где в июле прошелся ураган.

Напомним, он уничтожил по всей стране не менее 10 тысяч гектаров леса. Расчистка этих площадей полностью должна завершиться к ноябрю. Посадки  начнутся уже на этой неделе там, где будет готова почва. Напомним, более всего от ветра пострадали пять районов Минской области и два в Гомельском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная лесная политика

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