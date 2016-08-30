В Гомеле появился концертный рояль представительского класса

Новости Беларуси. Первый концертный рояль представительского класса появился в Гомеле. Источник вдохновения к новому учебному году получили учащиеся колледжа искусств имени Соколовского. Рояль изготовлен из склеенных слоев бука и клена, а также специально выращенной ели без сучков, которая позволяет получить идеально чистый звук нужной громкости. Средства на покупку инструмента выделил специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Андрей Коломиец, преподаватель фортепиано колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского:

Большое наслаждение музыкант получает, когда играет на таком инструменте.

Анатолий Трофимович, заместитель директора колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского:

Это событие грандиозное для колледжа. Музыканты, бывающие здесь, проводящие мастер-классы, выступающие на наших инструментах, уже давно говорили о том, что такому учебному заведению, такому культурному центру, каким является на сегодняшний день колледж искусств имени Соколовского необходим, крайне необходим новый концертный инструмент.

Полностью инструмент раскроет свой звук через 3-4 месяца. Как раз к этому времени Гомель примет юбилейный ХХ Международный детский конкурс «Музыка надежды». Многие участники впервые в жизни получат возможность сыграть на инструменте такого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.