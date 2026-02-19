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Президент помиловал осуждённую за экстремизм Наталью Левую

19 февраля 2026 17:19
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Натальи Левой, осужденной за преступления экстремистской направленности. Это решение принято главой государства исходя из принципов гуманности и с учетом жизненной ситуации осужденной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент помиловал осуждённую за экстремизм Наталью Левую-2

Принималось во внимание ее личное обращение к Президенту с ходатайством о помиловании, деятельное раскаяние и поведение во время отбывания наказания. Женщина была осуждена по совокупности преступлений за финансирование деятельности экстремистских формирований, ряд из которых относится к категории вооруженных. 

В своем ходатайстве о помиловании она выразила искреннее раскаяние и просила главу государства проявить снисхождение, освободив ее от отбывания дальнейшего наказания в виде лишения свободы. На данный момент женщина беременна и в скором времени ожидает рождение ребенка. 

Президент помиловал осуждённую за экстремизм Наталью Левую-4

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Наталья указала на то, что готова вести законопослушный образ жизни. Ходатайство с необходимым пакетом документов было направлено незамедлительно главе государства. Несмотря на то, что преступление, совершенное осужденной, относится к категории тяжких и осужденная отбыла менее половины срока назначенного наказания, главой государства принято положительное решение. 

При этом помилование освобождено под условие правопослушного поведения. Это означает, что если нарушается норма уголовного закона, то лицо возвращается в места лишения свободы. Глава нашего государства все ходатайства, которые поступают на его имя от имени осужденных, рассматривает тщательно и с особым вниманием. 

Президент помиловал осуждённую за экстремизм Наталью Левую-6

Реализуя свое конституционное право на помилование, глава государства в этих целях сформировал две комиссии, которые вносят ему необходимые документы и предложения. Так, например, только за 2025 год на основании внесенных предложений главой государства помиловано 352 человека. 

Однако глава государства может принимать и индивидуальные решения в исключительных случаях, учитывая особые жизненные обстоятельства, учитывая состояние здоровья и руководствуясь принципом гуманизма. 

Собственно, такое решение и было принято сегодня главой государства, когда он подписал указ. И тем самым он принял личное участие в судьбе наших граждан, помиловав беременную Наталью Левую.

# Закон # Ольга Чуприс

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