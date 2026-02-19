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В Беларуси изменили формат экзамена для поступающих на госслужбу

19 февраля 2026 17:01
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В Беларуси изменен формат экзамена для поступающих на госслужбу. Соответствующий указ подписал 19 февраля Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом установлен формат экзамена. Это единый для всех тест, разработанный Академией управления при Президенте Беларуси. Такая форма позволит исключить субъективность и протекционизм в кадровой работе, а также повысит требования к поступающим на государственную гражданскую службу. 

Во время тестирования будет проведена проверка уровня знаний Конституции Беларуси и иных законодательных актов, владение которыми необходимо для всех категорий госслужащих. Перечень вопросов к экзамену и демонстрационная версия тестовых заданий для прохождения бесплатного пробного тестирования будут размещены на сайте Академии управления при Президенте Беларуси.

# Государственная политика

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