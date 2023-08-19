Новую баскетбольную площадку открыли в Свислочи во время фестиваля «Бацькава булка»

Новости Беларуси. Праздник трудолюбивых хлеборобов и пекарей, уважения к труду и дань национальным традициям. В Свислочи торжественно открыли каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь праздника жителей Свислочи ждал подарок – баскетбольная площадка в городском парке. Такой раньше в райцентре не было. Она выполнена по всем стандартам, имеется и специальное покрытие. Теперь поиграть в баскетбол может каждый местный житель.