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Новую баскетбольную площадку открыли в Свислочи во время фестиваля «Бацькава булка»

19 августа 2023 14:53
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Новости Беларуси. Праздник трудолюбивых хлеборобов и пекарей, уважения к труду и дань национальным традициям. В Свислочи торжественно открыли каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новую баскетбольную площадку открыли в Свислочи во время фестиваля «Бацькава булка»-1

В честь праздника жителей Свислочи ждал подарок – баскетбольная площадка в городском парке. Такой раньше в райцентре не было. Она выполнена по всем стандартам, имеется и специальное покрытие. Теперь поиграть в баскетбол может каждый местный житель.

Новую баскетбольную площадку открыли в Свислочи во время фестиваля «Бацькава булка»-4

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# Фестиваль # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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