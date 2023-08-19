2,5 тысячи детей выиграли беспроводные наушники на фестивале «Вытоки» в Костюковичах

Фестиваль, который приобщает к спорту, сплачивает семьи и даже преображает города. Костюковичи сегодня, 19 августа, делают свой «Крок да Алімпу». Город принимает фестиваль «Вытоки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные ребята участвуют в олимпийском квесте, дзюдоисты устраивают показательные выступления. А горожане с удовольствием посещают спортивные локации, интерактивы и концерты. Положительными эмоциями зарядилась и наш корреспондент Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Невероятным коктейлем эмоций наполняет фестиваль «Вытоки» всех жителей Костюковичей. В составе коктейля, конечно, жаркие солнечные лучи, 30 спортивных ингредиентов по количеству локаций, которые раскинулись на этом поле, и самые приятные эмоции. В эти минуты подходит к завершению самая волнительная часть – это олимпийский квест, участие в котором приняли больше двух тысяч ребят.

И это не только местные жители, но и ребята со всего региона. Счастливые, но уставшие чемпионы свой жаркий маршрут заканчивают под душем с радугой.

– В первый раз будем на фестивале, который проводится раз в год, да еще и в нашем городе!

– Вообще, редкое событие для нашего города, такое спортивное мероприятие. Классно вообще все. Эмоций куча, прежде всего для ребенка. Куча всяких активностей: футболы, волейболы… Куда сейчас пойдем?

– На волейбол!

Мы так долго готовились, ждали. Даже на наших работах, предприятиях. Все готовились, ждали этого события. Мы рады, конечно, что приехало так много гостей, друзей нашего города, из близлежащих районов, городов. Даже не ожидали, что все будет так масштабно, красиво, даже феерично.

Юлия Мычка:

В 2023 году организаторы расширили спортивную программу и наполнили ее новыми локациями. Перед квестом стартовал олимпийский забег, где на старт вышли около 500 ребят в возрасте до 9 лет. Один из участников во время движения потерял обувь, но не сошел с дистанции, а дошел до финиша. И это, пожалуй, самое яркое доказательство, которое отражает заинтересованность детворы в происходящем.