Прямой эфир

2,5 тысячи детей выиграли беспроводные наушники на фестивале «Вытоки» в Костюковичах

19 августа 2023 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фестиваль, который приобщает к спорту, сплачивает семьи и даже преображает города. Костюковичи сегодня, 19 августа, делают свой «Крок да Алімпу». Город принимает фестиваль «Вытоки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные ребята участвуют в олимпийском квесте, дзюдоисты устраивают показательные выступления. А горожане с удовольствием посещают спортивные локации, интерактивы и концерты.

Положительными эмоциями зарядилась и наш корреспондент Юлия Мычка.

2,5 тысячи детей выиграли беспроводные наушники на фестивале «Вытоки» в Костюковичах-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Невероятным коктейлем эмоций наполняет фестиваль «Вытоки» всех жителей Костюковичей. В составе коктейля, конечно, жаркие солнечные лучи, 30 спортивных ингредиентов по количеству локаций, которые раскинулись на этом поле, и самые приятные эмоции. В эти минуты подходит к завершению самая волнительная часть – это олимпийский квест, участие в котором приняли больше двух тысяч ребят.

2,5 тысячи детей выиграли беспроводные наушники на фестивале «Вытоки» в Костюковичах-4

И это не только местные жители, но и ребята со всего региона. Счастливые, но уставшие чемпионы свой жаркий маршрут заканчивают под душем с радугой.

2,5 тысячи детей выиграли беспроводные наушники на фестивале «Вытоки» в Костюковичах-7

В первый раз будем на фестивале, который проводится раз в год, да еще и в нашем городе!
– Вообще, редкое событие для нашего города, такое спортивное мероприятие. Классно вообще все. Эмоций куча, прежде всего для ребенка. Куча всяких активностей: футболы, волейболы… Куда сейчас пойдем?
– На волейбол!

2,5 тысячи детей выиграли беспроводные наушники на фестивале «Вытоки» в Костюковичах-10

Мы так долго готовились, ждали. Даже на наших работах, предприятиях. Все готовились, ждали этого события. Мы рады, конечно, что приехало так много гостей, друзей нашего города, из близлежащих районов, городов. Даже не ожидали, что все будет так масштабно, красиво, даже феерично.

2,5 тысячи детей выиграли беспроводные наушники на фестивале «Вытоки» в Костюковичах-13

Юлия Мычка:
В 2023 году организаторы расширили спортивную программу и наполнили ее новыми локациями. Перед квестом стартовал олимпийский забег, где на старт вышли около 500 ребят в возрасте до 9 лет. Один из участников во время движения потерял обувь, но не сошел с дистанции, а дошел до финиша. И это, пожалуй, самое яркое доказательство, которое отражает заинтересованность детворы в происходящем.

2,5 тысячи детей выиграли беспроводные наушники на фестивале «Вытоки» в Костюковичах-16

Мы решили сегодня привести своего внука на такой чудесный, прекрасный конкурс. Мы уже собрали много медалей и, надеюсь, мы победим.

Юлия Мычка:
Стало известно, что к финишу сегодня пришли 2,5 тысячи ребят. И все они получили беспроводные наушники. За такой подарок они и боролись.

«Оторвитесь по полной». Виктор Лукашенко обратился к детям на фестивале «Вытоки». 

# Фестиваль # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Около 70 школьников отдохнули в военно-патриотическом лагере Института погранслужбы
19 августа 2023 14:38

Около 70 школьников отдохнули в военно-патриотическом лагере Института погранслужбы

«Батька – это тот, кто за дом, на ком всё держится». Вот что о Президенте говорят гости каравай-феста в Свислочи
19 августа 2023 14:19

«Батька – это тот, кто за дом, на ком всё держится». Вот что о Президенте говорят гости каравай-феста в Свислочи

Международный автопробег «Афганская гильза памяти» прибыл в Минск
19 августа 2023 14:12

Международный автопробег «Афганская гильза памяти» прибыл в Минск