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«Оторвитесь по полной». Виктор Лукашенко обратился к детям на фестивале «Вытоки»

19 августа 2023 14:47
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Фестиваль, который приобщает к спорту, сплачивает семьи и даже преображает города. Костюковичи сегодня, 19 августа, делают свой «Крок да Алімпу». Город принимает фестиваль «Вытоки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Оторвитесь по полной». Виктор Лукашенко обратился к детям на фестивале «Вытоки»-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Уже по традиции во время тожественной церемонии открытия спортивно-культурного фестиваля президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко передал сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Такая финансовая поддержка поможет укрепить спортивную инфраструктуру города. Ребятам он пожелал не жалеть эмоций и оторваться на спортивных локациях на всю катушку.

«Оторвитесь по полной». Виктор Лукашенко обратился к детям на фестивале «Вытоки»-4

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Обращаясь к нашим ребятам, деткам, хотелось бы пожелать полностью использовать ту возможность, которую дает сегодняшний праздник. Лето заканчивается, к сожалению, скоро на занятия. Поэтому оторвитесь по полной, посетите локации, определитесь с видом спорта, которым будете заниматься, если еще не определились. Если определились, то убедитесь, что это то, что вы хотели, что вам нужно.

2,5 тысячи детей выиграли беспроводные наушники на фестивале «Вытоки» в Костюковичах.

# Фестиваль # общество # Виктор Лукашенко # Юлия Мычка # Фотофакт

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