«Оторвитесь по полной». Виктор Лукашенко обратился к детям на фестивале «Вытоки»

Фестиваль, который приобщает к спорту, сплачивает семьи и даже преображает города. Костюковичи сегодня, 19 августа, делают свой «Крок да Алімпу». Город принимает фестиваль «Вытоки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Уже по традиции во время тожественной церемонии открытия спортивно-культурного фестиваля президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко передал сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Такая финансовая поддержка поможет укрепить спортивную инфраструктуру города. Ребятам он пожелал не жалеть эмоций и оторваться на спортивных локациях на всю катушку.