Психолог рассказал, что приводит молодежь в субкультуры

Альтернативщики, анимешники, нью-эйдж, рэперы, рокеры, гранжи, растаманы — так пишут в Интернете. Кто все эти люди? На кого хотят быть похожими белорусы? Обсуждали в ток-шоу «Такова судьба».

Сергей Кручинин, психолог:

Что приводит молодежь, начиная с подросткового возраста, в субкультуры? Первое — желание самовыразиться. Второе — в любом случае есть потребность в подростковом возрасте отыграть отрицательные роли — быть немножко плохишом. В принципе, любая культура — это игра. Вот побыть плохим человеком в ролевой такой ситуации. Соответственно, чтобы вызывать какое-то раздражение. Подростку это надо. Чтобы это сделать, он должен понять, где норма, а где отклонение. Ему это необходимо. Некоторые заигрываются и остаются. Есть такое понимание «задержаться в игре».

Как относиться к такой психологической части этих увлечений, когда маленькие девочки, заигравшись, могут «вылететь» в окно, думая, что они сейчас полетят? Штука опасная. И люди с ума сходят, глядя мультики какие-то определенные.

Светлана Шавель, (Cuzu), косплеер:

Во всех увлечениях есть свои крайности. Суть того, что происходит в нашей среде, это то, что люди находят себя в каком-либо хобби, скажем так. Это ближе понятие, чем субкультура, это вложение своих творческих сил во что-то и самореализация. Если это косплееры, они начинают учиться делать крафт, начинают шить сами, подбирать материалы, как-то себя презентовать на сцене, общаться с публикой и так далее. Это все может перерасти в работу, некоторые ребята, например, после выступлений поступают на театральные отделения.

Пугаться ли родителям, когда ребенок экспериментирует с внешностью: становится черно-розовым, одевается в рыцарские доспехи?

Сергей Кручинин, психолог:

Я приведу пример. Когда-то после начала культуры хиппи, когда в США возросло опасение, что поколение будет ужасное, потерянное, провели исследование, в 70-х–80-х. И оказалось, что абсолютно все себя хорошо реализовали в обществе. Да, какие-то единичные проценты оказались наркозависимыми и так далее. При этом, если мы посмотрим на представителей высшей политической элиты мира, то у многие из них в прошлом относились к той или иной субкультуре.

Когда уже бить тревогу?

Сергей Кручинин, психолог:

Бить тревогу надо тогда, когда человек не выходит из этого состояния 24 часа в сутки. Это, конечно, уже тревожно. Проблемы, как правило, находятся не в рамках этой субкультуры, а во вне.