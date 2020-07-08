Зенон Ловкис: Наши белорусские стандарты изготовления продуктов – это с европейского Кодекса Алиментариуса

Генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Зенон Ловкис рассказал, сколько методик измерения качества пищи разработано в Беларуси за последние 15 лет и какие стандарты заложены в изготовление пищи в Беларуси. Зенон Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор:

Наука Национальной академии наук Беларуси была сгруппирована по центрам. Эта группировка ее создания как ядра аграрной науки состоялась уже после становления Республики Беларусь, в наших условиях. Это помогло сосредоточиться на определенных направлениях. Первое – проектирование наших пищевых предприятий, с этим справились. Было направление создания новых продуктов питания, института питания, института пищевой промышленности. Создали мы этот институт и продолжаем дальше работать над технологиями, над рецептурами.

Одним из составляющих звеньев было и является качество наших продуктов. Поэтому в НАН в нашем центре по продовольствию был создан Республиканский контрольно-испытательный комплекс. В него входит пять лабораторий, работают порядка 45 человек высококлассных специалистов, оснащенных приборами, оборудованием мирового уровня. Основной вопрос – разработка методик определения определенных параметров – витаминов, микроэлементов, составляющих каждый продукт. Это с позиции качества. Ну и, конечно же, контроль показателей безопасности (определенные микотоксины, пестициды – элементы, которые не допускаются в пищевых продуктах). Нами разработано за последние 15 лет порядка 150 методик измерения параметров, которые определяют качество пищевых продуктов. Мы были созданы в 2001 году как институт пищевой промышленности наш, белорусский. Изначально были заложены стандарты, по которым изготавливаются продукты. Наши белорусские стандарты – это с европейского Кодекса Алиментариуса, свода правил по продуктам питания. Разрабатывая рецептуру, разрабатывая новую продукцию по любым группам направлений – или это детское питание, или кондитерская продукция – мы всегда закладываем только те ингредиенты, добавки или натуральное сырье, которые соответствуют требованиям Евросоюза и требованиям по показателям безопасности.