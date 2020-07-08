Инкубатор для новорождённых появился в несвижской больнице с помощью благотворительной акции

Новости Беларуси. Модернизация медицины в малых городах продолжается. Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных появился в несвижской больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Модернизация медицины в малых городах продолжается. Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных появился в несвижской больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Оборудование помогает выхаживать и лечить ослабленных и недоношенных детей. В инкубаторе подается кислород, поддерживается температура и влажность. Оборудование появилось благодаря благотворительной акции. Она проходила семь месяцев. Инициатором выступили местные жители и консалтинговая компания. Инкубатор появился в больнице недавно и сейчас работает в полную силу.
Виктория Праженик, главный врач Несвижской центральной районной больницы:
В нашем родильном отделении в год рождаются до 300 малышей. И, как правило, 10-15 % от количества рожденных имеют проблемы с дыханием, либо это детки рожденные с низкой массой тела. Ну и, конечно, данный инкубатор помогает поддержать все жизненные функции в необходимом состоянии.
Кстати, в момент установки инкубатора в отделении родился малыш с низкой массой тела, поэтому новое приобретение пришлось как нельзя кстати.