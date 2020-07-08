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Неприятный запах перестанет беспокоить жителей Любани. Какими будут новые очистные сооружения?

08 июля 2020 14:58
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Новости Беларуси. В Любани решают давнюю проблему с очистными сооружениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Неприятный запах перестанет беспокоить жителей Любани. Какими будут новые очистные сооружения?-1
Неприятный запах перестанет беспокоить жителей Любани. Какими будут новые очистные сооружения?-2

Ее неоднократно поднимали во время выездных приемов граждан. Жители много лет жалуются на неприятный запах. Местные власти занимаются этим делом несколько лет и, наконец, все сдвинулось с мертвой точки.

Неприятный запах перестанет беспокоить жителей Любани. Какими будут новые очистные сооружения?-4

Когда ждать свежего воздуха в райцентре и какие острые вопросы уже дошли до финиша, смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

# Коммунальное хозяйство # Екатерина Чичерова

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