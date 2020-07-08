Неприятный запах перестанет беспокоить жителей Любани. Какими будут новые очистные сооружения?

Новости Беларуси. В Любани решают давнюю проблему с очистными сооружениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее неоднократно поднимали во время выездных приемов граждан. Жители много лет жалуются на неприятный запах. Местные власти занимаются этим делом несколько лет и, наконец, все сдвинулось с мертвой точки.