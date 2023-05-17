Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Беларуси

Новости Беларуси. Обнаружить взрывчатку и наркотики за минуту. Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неясно, кто в этом тандеме главный, но инструкторы и их питомцы – настоящая команда. За победу их сражается 14. Они демонстрируют самые различные навыки. После специального курса дрессировки четвероногие помощники правоохранителей готовы задержать самого опасного преступника. Лучше всего это получается, как показывает практика, у бельгийских овчарок. Эта порода наиболее выносливая и универсальная, больше всех подходит для службы.

Вадим Кирмель, кинолог Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Беларуси:

Мою напарницу зовут Фрида. Ей четыре года. Это бельгийская овчарка малинуа. Очень способная собака. В принципе порода бельгийская очень работоспособная. Была участницей ликвидации ЧС в Турции. Добрая, хотя внешне многие их боятся. Собаки очень хорошие, доброжелательные, любят детей.

Виталий Семешкин, главный судья чемпионата БФСО «Динамо» по служебному многоборью кинологов:

Одним из основных направлений деятельности общества «Динамо» является развитие служебно-прикладных видов спорта. В настоящее время БФСО «Динамо» развивает девять служебно-прикладных видов спорта. Одним из таких является служебное многоборье кинологов. Данный вид спорта включает в себя четыре спортивные дисциплины, две из которых представлены в программе наших сегодняшних соревнований.