Новости Беларуси. Самые креативные и эрудированные. В Гродно определили победителей областного конкурса «Студент года». Финальная битва оказалась исключительно женской. Будущие художница, экономист и врач пытались доказать жюри, что именно они лучшего всего соответствуют образу современного студента.

Анастасия Овсейчик, студент Гродненского государственного университета имени Я.Купалы:

Этот конкурс, это какая-то ступень, где я могу проявить себя, показать всё, что я умею.

Денис Черняк, организатор конкурса:

Все эти конкурсы помогают раскрыть студентов, показать их творческий потенциал.

С заданиями справились все участницы. Но всё же более убедительной оказалась представительница университета имени Янки Купалы. Студентка, спортсменка и просто красавица будет представлять Гродненщину в финале республиканского конкурса «Студент года Беларуси» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.