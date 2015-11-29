Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности в Беларуси: мокрый снег и гололёд. Непогода может стать причиной задержки некоторых рейсов, предупреждают в Национальном аэропорту «Минск».

Такой характер погоды сохранится до конца следующей недели. Это требует продельной внимательности и от автолюбителей. Госавтоинспекция напоминает о необходимости сменить летнюю резину на соответствующую сезону. С 1 декабря недобросовестных автовладельцев и вовсе будут штрафовать.

Снег не стал неожиданностью для коммунальных служб. На дороги вышла специальная техника для расчистки дорог.

Первому по-настоящему снежному дню больше всего радуются дети. Во дворах то и дело встречаются снежные бабы, а на запорошенных машинах появляются признания в любви.

Уже завтра, по прогнозам синоптиков, к мокрому снегу добавится сильный ветер.