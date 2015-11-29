Прямой эфир

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

29 ноября 2015 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности в Беларуси: мокрый снег и гололёд.  Непогода может стать причиной задержки некоторых рейсов, предупреждают в Национальном аэропорту «Минск».

Такой характер погоды сохранится до конца следующей недели. Это требует продельной внимательности и от автолюбителей.  Госавтоинспекция напоминает о необходимости сменить летнюю резину на соответствующую сезону.  С 1 декабря недобросовестных автовладельцев и вовсе будут штрафовать.

Снег не стал неожиданностью  для коммунальных служб.  На дороги  вышла специальная техника для расчистки дорог.  

Первому по-настоящему снежному дню больше всего радуются дети. Во дворах то и дело встречаются снежные бабы, а на запорошенных  машинах появляются признания в любви.

Уже завтра, по прогнозам синоптиков, к мокрому снегу добавится сильный ветер. 

# общество # Погода в Беларуси # Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно определили победителей областного конкурса «Студент года»
29 ноября 2015 13:58

В Гродно определили победителей областного конкурса «Студент года»

В Петербурге можно посмотреть на мамонта, которому 38 тысяч лет
29 ноября 2015 13:48

В Петербурге можно посмотреть на мамонта, которому 38 тысяч лет

Аэропорт Гомеля приобретает популярность среди европейских авиакомпаний
29 ноября 2015 11:08

Аэропорт Гомеля приобретает популярность среди европейских авиакомпаний