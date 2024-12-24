Гендиректор BKM HOLDING: мы первые в СНГ, кто начал серийно выпускать электробусы

Тарас Мурог, генеральный директор BKM HOLDING:

Скажу не как директор предприятия, а скажу как пассажир. На Юго-Западе живу, у нас есть маршрут 50с (электробус), и он связывает Сухарево, идет на Вокзал. И когда от Площади Независимости можно доехать за 15-16 минут до Юго-Запада – с ветерком, можно сказать – по улице Железнодорожной, это более чем комфортно. А если говорить про другие города… Например, проблематика южных городов – узкие улицы, высокие кроны деревьев. Там нависшие троллейбусные провода – это проблема и ухода, и эстетики на старинных улицах. Поэтому мы там видим огромный потенциал. Мы всегда предлагаем эти минские решения: как Минск избавился от проводов на проспекте и так далее. Я считаю, что это очень положительно влияет на образ любого города. Мы первые, кто серийно начал выпускать на территории постсоветского пространства, СНГ электробусы.