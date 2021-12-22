Цветы не взятка? Депутаты уточняют, какие подарки смогут принимать должностные лица, а какие – нет

Новости Беларуси. Сразу несколько законопроектов приняли в первом чтении и депутаты Палаты представителей. Их сессия также завершается сегодня, 22 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сразу несколько законопроектов приняли в первом чтении и депутаты Палаты представителей. Их сессия также завершается сегодня, 22 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С коррупцией бороться будут еще эффективнее, в том числе с учетом международного опыта. Например, законотворцами сейчас уточняется сумма подарка, который могут принимать должностные лица во время официальных и протокольных встреч. Предполагается, что она не должна превышать 135 рублей. Также не исключено, что цветы не будут расцениваться как взятка.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Расширяется перечень лиц, которым государственный служащий не может оказывать содействие в связи с интересами своей службы. И в этот перечень лиц попадают супруги детей, это зятья, невестки. Что еще? Появляется ответственность юридического лица. Если юридическое лицо совершает противоправное действие в интересах юридического лица, то предусматривается ответственность такого юридического лица. Если раньше должности директора, заместителя директора, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, кассира нельзя было занимать близким родственникам, свойственникам, супругам государственных организаций, сегодня добавляются еще организации с преобладающей долей государственной собственности.