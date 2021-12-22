Цветы не взятка? Депутаты уточняют, какие подарки смогут принимать должностные лица, а какие – нет

Новости Беларуси. Сразу несколько законопроектов приняли в первом чтении и депутаты Палаты представителей. Их сессия также завершается сегодня, 22 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С коррупцией бороться будут еще эффективнее, в том числе с учетом международного опыта. Например, законотворцами сейчас уточняется сумма подарка, который могут принимать должностные лица во время официальных и протокольных встреч. Предполагается, что она не должна превышать 135 рублей. Также не исключено, что цветы не будут расцениваться как взятка.