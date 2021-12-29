Михаил Орда на главной профсоюзной ёлке в Минске: предновогодние праздники – это только часть работы, которую мы проводим

Новости Беларуси. Главная профсоюзная елка сегодня, 29 декабря, объединила почти три сотни юных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспитанники социальных приютов, дети из многодетных и малообеспеченных семей на несколько часов погрузились в настоящую сказочную атмосферу.

Такие моменты, без преувеличения, укрепляют веру в чудо. А мечты есть у каждого. Для ребят организовали яркое представление, каждый получил сладкий подарок.

Новый год для нас – это праздник, как для всех, сказка, радость, подарки, конечно же.

Здесь прекрасная новогодняя атмосфера, мне очень нравится работать с детками, они все очень миленькие, хорошенькие. От Нового года я всегда жду каких-то чудес. В Новый год всегда исполняются какие-то желания. И так как я нахожусь здесь, для меня самое главное – подарить детям радость и как можно больше положительных эмоций.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Вот эти предновогодние праздники, которые мы делаем, – это только часть работы, которую мы проводим в рамках той акции, которая называется «Профсоюзы – детям». И, безусловно, с теми детьми, которые сегодня попали в сложную ситуацию, вместе встречаем и новый учебный год, помогаем с оздоровлением. Самое главное – что мы делаем каждый день для того, чтобы дети четко понимали и знали, что у них всегда в жизни есть те, кто придут к ним на помощь и их всегда поддержит.