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Игорь Петришенко посетил РНПЦ детской хирургии. Что он пожелал коллективу и маленьким пациентам накануне Нового года?

29 декабря 2021 12:00
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Новости Беларуси. Все больше детских сердец наполняют теплом и радостью от приближения новогодних праздников участники акции «Наши дети». Благотворительный марафон продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сегодня, 29 декабря, праздник организовали для ребят, которые эти зимние дни вынуждены проводить в больничных палатах.  

Игорь Петришенко посетил РНПЦ детской хирургии. Что он пожелал коллективу и маленьким пациентам накануне Нового года?-1

В РНПЦ детской хирургии приехал вице-премьер Игорь Петришенко. Конечно, самое важное пожелание для маленьких пациентов связано с их самочувствием.  

Игорь Петришенко посетил РНПЦ детской хирургии. Что он пожелал коллективу и маленьким пациентам накануне Нового года?-4

Игорь Петришенко пожелал детишкам крепкого здоровья и вручил им новогодние подарки. А центр детской хирургии получил сертификат на оборудование для улучшения материально-технической базы.  

Игорь Петришенко посетил РНПЦ детской хирургии. Что он пожелал коллективу и маленьким пациентам накануне Нового года?-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Пользуясь случаем, хочу поздравить весь ваш дружный, сплоченный коллектив, который занимается самой важной, непростой, но самой нужной для нашей страны работой, помогая нашим детишкам поправить здоровье именно профессионально, качественно, и чтобы действительно у них дальнейшая жизнь складывалась и они не почувствовали, что в детстве у них были какие-то проблемы со здоровьем.  

Игорь Петришенко посетил РНПЦ детской хирургии. Что он пожелал коллективу и маленьким пациентам накануне Нового года?-10

Наталья Кочанова поздравила воспитанников Социально-педагогического центра Ленинского района Минска. Подробнее здесь.

# Новый год # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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