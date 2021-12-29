Игорь Петришенко посетил РНПЦ детской хирургии. Что он пожелал коллективу и маленьким пациентам накануне Нового года?

Новости Беларуси. Все больше детских сердец наполняют теплом и радостью от приближения новогодних праздников участники акции «Наши дети». Благотворительный марафон продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сегодня, 29 декабря, праздник организовали для ребят, которые эти зимние дни вынуждены проводить в больничных палатах.

В РНПЦ детской хирургии приехал вице-премьер Игорь Петришенко. Конечно, самое важное пожелание для маленьких пациентов связано с их самочувствием.

Игорь Петришенко пожелал детишкам крепкого здоровья и вручил им новогодние подарки. А центр детской хирургии получил сертификат на оборудование для улучшения материально-технической базы.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Пользуясь случаем, хочу поздравить весь ваш дружный, сплоченный коллектив, который занимается самой важной, непростой, но самой нужной для нашей страны работой, помогая нашим детишкам поправить здоровье именно профессионально, качественно, и чтобы действительно у них дальнейшая жизнь складывалась и они не почувствовали, что в детстве у них были какие-то проблемы со здоровьем.