Новогодний флешмоб: в Минске можно получить подарок из рук незнакомца

Новости Беларуси. Почувствуй себя Дедом Морозом! Более 300 человек собрались 21 декабря в Минске, чтобы подарить друг другу подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людей объединил популярный во всем мире проект «гифткроссинг». Придя в один из крупных торговых центров, любой желающий мог оставить подарок и взять презент от кого-то другого. Организаторы решили изменить правила и собрать анонимных дарителей вместе, чтобы они познакомились и поздравили друг друга лично. Денис Крупец, организатор акции: Уже более тысячи человек обменялись подарками благодаря этому пункту, что для нас тоже явилось, честно говоря, очень приятной неожиданностью.

Кристина Шумай, житель Минска:

Я думаю, что можно будет подружиться, увидеться, мне хочется посмотреть, кто же мне попался и что за подарок он принес.

Акция продлится до католического Рождества. Работает пункт обмена подарками с 16.00 до 20.00.