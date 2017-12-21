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Новогодний флешмоб: в Минске можно получить подарок из рук незнакомца

21 декабря 2017 18:42
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Новости Беларуси. Почувствуй себя Дедом Морозом! Более 300 человек собрались 21 декабря в Минске, чтобы подарить друг другу подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новогодний флешмоб: в Минске можно получить подарок из рук незнакомца-1

Новогодний флешмоб: в Минске можно получить подарок из рук незнакомца-3

Новогодний флешмоб: в Минске можно получить подарок из рук незнакомца-5

Новогодний флешмоб: в Минске можно получить подарок из рук незнакомца-7

Людей объединил популярный во всем мире проект «гифткроссинг». Придя в один из крупных торговых центров, любой желающий мог оставить подарок и взять презент от кого-то другого. Организаторы решили изменить правила и собрать анонимных дарителей вместе, чтобы они познакомились и поздравили друг друга лично.
Денис Крупец, организатор акции:
Уже более тысячи человек обменялись подарками благодаря этому пункту, что для нас тоже явилось, честно говоря, очень приятной неожиданностью.

Новогодний флешмоб: в Минске можно получить подарок из рук незнакомца-9

Кристина Шумай, житель Минска:
Я думаю, что можно будет подружиться, увидеться, мне хочется посмотреть, кто же мне попался и что за подарок он принес.

Акция продлится до католического Рождества. Работает пункт обмена подарками с 16.00 до 20.00.

# общество # Фотофакт # Новый год # Денис Крупец # Кристина Шумай

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