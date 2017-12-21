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Новогодние подарки и песни: в трамвае №1 можно было увидеть Деда Мороза и Снегурочку

21 декабря 2017 18:18
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Новости Беларуси. В первом трамвае 21 декабря можно было повстречать Деда Мороза и Снегурочку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новогодние подарки и песни: в трамвае №1 можно было увидеть Деда Мороза и Снегурочку-1

Новогодние подарки и песни: в трамвае №1 можно было увидеть Деда Мороза и Снегурочку-3

Новогодние подарки и песни: в трамвае №1 можно было увидеть Деда Мороза и Снегурочку-5

Загадать желание, получить сладкий подарок из рук сказочного персонажа и услышать, как поет Снегурочка. За 10 дней до Нового года минчане поверили в волшебство. Те, кому посчастливилось, весь день могли путешествовать по городу с главными героями Нового года и под аккомпанемент праздничных мелодий.

Новогодние подарки и песни: в трамвае №1 можно было увидеть Деда Мороза и Снегурочку-8

Дед Мороз:
Берегите себя, дорогие мои, хорошие, всех вам благ. С наступающим вас Новым годом!

# общество # Фотофакт # Новый год # Дед Мороз

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