Новогодние подарки и песни: в трамвае №1 можно было увидеть Деда Мороза и Снегурочку

Новости Беларуси. В первом трамвае 21 декабря можно было повстречать Деда Мороза и Снегурочку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Загадать желание, получить сладкий подарок из рук сказочного персонажа и услышать, как поет Снегурочка. За 10 дней до Нового года минчане поверили в волшебство. Те, кому посчастливилось, весь день могли путешествовать по городу с главными героями Нового года и под аккомпанемент праздничных мелодий.