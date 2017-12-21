В Минске появится Петербургский квартал: что это значит

Новости Беларуси. Минск и Санкт-Петербург построят жилые кварталы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так белорусскую столицу украсят «Петровские верфи». Вдоль улицы Семашко появятся коричневые корпуса в виде кораблей. За ними четыре белые многоэтажки, похожие на паруса, а рядом сердце квартала — дом-маяк высотой 50 метров со шпилем. Такая морская концепция победила в архитектурно-градостроительном конкурсе на лучшую разработку Петербургского квартала в Минске.

Сергей Талецкий, заместитель директора УКС «Запад»:

В настоящее время территория, на которой предусматривается строительство петербужского квартала, освобождается от индивидуальной застройки. Практически все дома уже снесены, те проблемы, которые остались по двум жилым домам с реализацией прав граждан, будут решены в 2018 году.