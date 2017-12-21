165 учителей Минска получили специальные премии и гранты

Новости Беларуси. Столичные педагоги 21 декабря блистали не у школьной доски, а на большой сцене. 165 работников сферы образования получили специальные премии и гранты Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый из победителей посвятил 2017 год разработке новаторских идей и внедрению современных технологий в учебный процесс. Каждая работа – результат инициативы и бесценного опыта.

Людмила Зезетко, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №68»:

Я целый год работала с молодыми педагогами города Минска, и это была школа молодого учителя математики. Весь опыт работы городской школы молодого учителя я представила в своей работе за что и получила награду.

Наталья Котова, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №34»:

Наш проект посвящен тому, что в школе будет создана определенная среда, которая будет отличаться высокой организационной культурой, диалогичностью, открытостью. Это создание определенных социально-педагогических условий для наших педагогов, для того, чтобы каждый учитель, который приходит в учреждение образования, чувствовал себя уютно и комфортно.