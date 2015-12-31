Новогодний фейерверк в Минске: где, как и во сколько

Новости Беларуси. Новогодний фейерверк в Минске начнется 1 января в 1.30 на площадке у Дворца спорта.

Специалисты намерены создать шоу, по красочности как в европейских городах. Задействуют все виды пиротехники и мировые достижения в этой области: водные, надводные и даже подводные изделия. Пусковые точки, а их будет 8, разместят на территории острова Мужества и Скорби (острова слез).

На высоте от 15 м до 150 м поочередно будут мерцать огни в виде римских свечей, батарей салютов, змеек, цветов и многих других спецэффектов. Преобладать будут залпы в национальных цветах - красном и зеленом. Праздничный новогодний фейерверк дополнят музыкальные композиции.

Продолжительность шоу - около 12 минут.