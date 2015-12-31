Где отметить Новый год в Минске

Новости Беларуси. В новогоднюю ночь самые массовые гуляния пройдут на площадке у Дворца спорта. Начнется праздник 31 декабря в 23.00.

Здесь же 1 января в 1.30 небо разукрасит праздничный фейерверк.

В 1.00 гуляния стартуют у спортивного комплекса "Чижовка-Арена".

Продолжит празднование новогодняя программа "Здравствуй, Новый год!" у Дворца спорта, которая развернется в 14.00.

Гуляния также пройдут во всех административных районах города.

Заводской район

1 января в 1.00 - новогодние массовые гуляния у Дворца детей и молодежи "Орион" (ул. Бачило, 1), филиала Дворца детей и молодежи "Орион" (ул. Красина, 25), универсама по адресу ул. Нестерова, 58

Ленинский район

1 января в 1.00 - районный праздник "Новый год - 2016" в Лошицком усадебно-парковом комплексе (проезд Чижевских, 10)

Московский район

1 января в 1.00 - районное театрализованное представление и танцевально-развлекательная программа "Пока часы 12 бьют…" в парке им. Михаила Павлова (просп. Дзержинского-Любимова)

1 января в 1.00 - праздничная танцевальная программа "Здравствуй, Новый год!" по адресу ул. Я.Чечота, 25.

1 января в 18.00 - танцевально-развлекательная программа "С Новым годом!" в парке им. Михаила Павлова (просп. Дзержинского-Любимова)

Октябрьский район

1 января в 00.30 - районный праздник "С Новым годом, Октябрьский!" у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников (ул. Чкалова,7)

1 января в 00.30 - праздник "Новогодний Сокол" на площадке у торгового центра в микрорайоне "Сокол"

1 января в 00.30 - праздник "Новогодний ритм" по адресу ул. Асаналиева,40/1

Партизанский район

1 января в 00.30 - концертно-развлекательная программа "С Новым годом!" на площадке у лыжероллерной трассы по адресу ул. Столетова, 1

1 января в 00.30 - молодежная танцевальная программа "Новогодний хит-парад" на площадке у самолета по ул. Карвата

Первомайский район

31 декабря в 23.00 - праздник "Волшебный бой курантов!" по адресу просп. Независимости, 116

31 декабря в 23.00 - праздник "Когда приходит Новый год" по адресу ул. Руссиянова, 1

1 января в 1.00 - новогодняя дискотека по адресу ул. Фогеля, 1 Советский район

31 декабря в 18.00 - концертная программа "Новый год в филармонии" в Белорусской государственной филармонии (просп. Независимости, 50)

1 января в 00.30 - районная развлекательная программа "Пусть будет добрым Новый год!" на площадке у Комаровского рынка (ул. В.Хоружей, 8)

Фрунзенский район

1 января в 00.00 - праздничные гуляния "Новогодняя ночь 2016" у Минского ледового Дворца спорта (ул. Притыцкого, 27), в парке "Тиволи" (пересечение ул. Притыцкого - Глебки - Матусевича), у торгового центра по адресу ул. Лобанка, 94, у рынка "Западный" (ул. Бурдейного, 6), у магазина по адресу ул. Лынькова, 57, у торгового центра по адресу ул. Налибокская, 1

1 января в 13.00 - праздничная новогодняя программа в парке "Тиволи" (пересечение ул. Притыцкого - Глебки - Матусевича)

Центральный район

1 января в 1.00 - новогодние массовые гуляния на площадке у Минского государственного дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41)

Общественный транспорт в новогоднюю ночь

Некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев с 31 декабря на 1 января будут работать до 5.00. Метро - до 4.15.