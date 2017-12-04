Новогодний благотворительный марафон «Наши дети» пройдет с 11 декабря по 10 января

В этот раз он пройдет с 11 декабря по 10 января.

На протяжении целого месяца политики, бизнесмены, представители власти будут дарить внимание, заботу и подарки тем, кто особенно ждет новогодних поздравлений. По традиции гости посетят интернаты, приемные и опекунские семьи, а также детские больницы. Благотворительному проекту уже более 20 лет, и с каждым годом желание подарить веру в сказку разделяют все больше людей.