Новогодний благотворительный марафон «Наши дети» пройдет с 11 декабря по 10 января

Новости Беларуси. Время чудес, тепла и милосердия: новогодний благотворительный марафон «Наши дети» вновь объединит тысячи маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот раз он пройдет с 11 декабря по 10 января.
Новости Беларуси. Время чудес, тепла и милосердия: новогодний благотворительный марафон «Наши дети» вновь объединит тысячи маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот раз он пройдет с 11 декабря по 10 января.
На протяжении целого месяца политики, бизнесмены, представители власти будут дарить внимание, заботу и подарки тем, кто особенно ждет новогодних поздравлений. По традиции гости посетят интернаты, приемные и опекунские семьи, а также детские больницы. Благотворительному проекту уже более 20 лет, и с каждым годом желание подарить веру в сказку разделяют все больше людей.