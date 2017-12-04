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Новогодний благотворительный марафон «Наши дети» пройдет с 11 декабря по 10 января

04 декабря 2017 06:54
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Новости Беларуси. Время чудес, тепла и милосердия: новогодний благотворительный марафон «Наши дети» вновь объединит тысячи маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз он пройдет с 11 декабря по 10 января.

Новогодний благотворительный марафон «Наши дети» пройдет с 11 декабря по 10 января-1

На протяжении целого месяца политики, бизнесмены, представители власти будут дарить внимание, заботу и подарки тем, кто особенно ждет новогодних поздравлений. По традиции гости посетят интернаты, приемные и опекунские семьи, а также детские больницы. Благотворительному проекту уже более 20 лет, и с каждым годом желание подарить веру в сказку разделяют все больше людей.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Новый год

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