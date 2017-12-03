Здесь такая новогодняя атмосфера и очень прикольно: как в резиденции Деда Мороза встретили Матушку Зиму

Новости Беларуси. Новый год совсем близко. 2 декабря в Беловежской пуще весело и шумно встречали Матушку Зиму. В поместье Деда Мороза приехали более 1000 гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Весь день пели песни и кружили хороводы. По традиции, зажгла свои праздничные огоньки и главная елка Беловежской пущи.

Шумный кортеж под аплодисменты мчится в эпицентр праздника. А это значит, что в поместье белорусского Деда Мороза с Северного полюса вернулась Матушка Зима с дочками Вьюгой, Стужей, Метелицей и хорошими новостями.

Матушка Зима:

Мы очень счастливы. Конечно, соскучились по Снегурочке и Дедушке Морозу. И по гостям поместья, конечно, тоже очень соскучились! Надеюсь, что вас в этом году не разочарую. Зиму обещаю снежную, морозцы тоже будут. Теперь вся семья главного новогоднего волшебника в сборе. Встреча долгожданная, ведь именно с этого дня начинается зимний сезон – сказка, по которой соскучились все дети.

Патриция Козловските, турист (Литва):

Здесь очень красиво, весело. Мне здесь очень нравится. И в другом году я тоже хочу сюда приехать, потому что здесь такая новогодняя атмосфера и очень прикольно. Уговаривать маму вернуться в Беларусь юной Патриции долго не пришлось. Предновогодний маршрут «Вильнюс–Беловежская Пуща» впервые опробовали ровно год назад, и уже тогда были приятно удивлены.

Иоланта Лембович, турист (Литва):

Такой хижины Деда Мороза как у вас, у нас, к сожалению, нет. Тут очень у вас супер и классно. Тоже, как и везде, новогодняя елка, и встреча Нового года, и зажигание. Но у вас лучше. Кажется, совершенно незимняя погода не смутила никого. Тысячи гостей, сказочные герои и, конечно, угощения, без которых здесь не обходится ни один праздник. Среди самых любимых – ароматные блины и чай на травах.

Петр Бутрим, СТВ:

Пожалуй, самая бодрая часть праздника – хоровод вокруг красавицы-елки. Не только веселит, но и согревает, хоть мороза и нет. В день приезда Матушки Зимы хоровод как никогда широкий, что неудивительно. Ведь пройти мимо просто невозможно. Вся резиденция Деда Мороза с наступлением зимы заметно оживилась. Готовятся встречать туристов из далеких уголков земли и в тронном зале пущанского волшебника.

Снегурочка:

Поскольку дедушка уже старенький, один негодует, попросил меня остаться на целый год. Я ему помогала с различными обязанностями: встречала гостей, показывала наше поместье. Также отвечала на письма, читали почту вместе с дедушкой. Тайвань, Япония, Гонконг. Чуть ли не тонны писем – особая гордость семьи. За день могут прислать больше 1000 конвертов. И без внимания не обходится ни один.

А кто-то ради новогоднего чуда даже готов преодолеть почти 2000 километров. Лиза Апросина приехала из Казани, потому что точно знает: загаданное здесь сбывается.

Елизавета Апросина, турист (Россия):

В 2016 я приезжала сюда, чтобы попросить Деда Мороза выиграть соревнования по бадминтону. А в 2017 году я приехала, потому что мое желание сбылось. Я очень счастлива. Я думаю, нужно загадать еще раз – они сбываются. О колорите пущанских гуляний наслышаны везде. Неспроста именно белорусского Деда Мороза признали самым популярным среди туристов из России. Позади остались коллеги из Казахстана, Азербайджана и Армении.

Иосиф Гусаков, турист (Россия):

Я геолог, много повидал, много по миру поездил. Но такие красивые места я вижу только здесь. И сердце радуется. Мне очень приятно, что здесь оказался. За все время традиции праздновать в сердце заповедного леса здесь побывали туристы из 95 стран. Только в декабре и январе 2016 года поместье Деда Мороза посетили почти 70 тысяч гостей. А этой зимой ожидают еще больше.

Евгения Кузьмицкая, специалист туристического отдела Национального парка «Беловежская Пуща»:

Это истинное чудо природы, которое сохранилось до сегодняшних дней. Поэтому именно в этом чудесном месте только и может располагаться по-настоящему искренняя и честная сказка, которая может быть встречена людьми. Поэтому именно за такой сказкой в этот реликтовый первобытный лес приезжают гости.