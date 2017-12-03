Дроны в Беларуси: как помогут сельскому хозяйству и когда начнут доставлять посылки

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси публичная кадастровая карта пополнилась зонами, где запрещены полеты дронов. Цифра достаточно внушительная – 80 территорий, сообщили в программе «Неделя». Самая обширная – более 8500 квадратных километров – приграничные земли с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. Авиамоделям также запрещено летать над аэропортами, аэродромами, военными частями и некоторыми объектами в крупных городах.

Алена Сырова, СТВ:

Уже несколько лет назад такие винтокрылые «птички» перестали быть достоянием только ученых и военных. Сегодня дроны и квадрокоптеры вошли буквально в каждую сферу нашей жизни. Их активно используют в кинематографе, журналистике, медицине, логистике и даже сельском хозяйстве. Кажется, для этих «птичек» действительно нет границ.

Не воздушное – важнее законодательное пространство. Ни одна страна мира не готовилась заранее к встрече с ними. Взглянуть на мир с высоты птичьего полета, в мельчайших подробностях рассмотреть даже самые опасные природные явления, анонимно провести разведку или посетить закрытые для взора «бескрылых» объекты – для беспилотников нет невозможного. И только сейчас методом проб и ошибок формируются запреты и ограничения.

Глеб Бондарик, заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации:

Мы активно сотрудничаем с Палатой представителей, с военпромом по поводу законодательного описания и выработки определенных нормативов по использованию беспилотных систем. Потому что мы сами как пользователи понимаем, что безопасность – это краеугольный камень использования таких вот летающих систем.

На карте Беларуси тоже появились зоны «полетного табу». Аэропорты, аэродромы, военные части, правительственные здания, режимные объекты – всего 80 территорий. Самая большая них, ожидаемо, приграничье. Глеб Бондарик:

Стоит заметить, что запретная зона как таковая не значит, что абсолютный запрет. То есть просто требуется согласовывать использование беспилотников с теми ведомствами, в чьих интересах эта запретная зона существует.

Недавно Пентагон принял решение сбивать любой беспилотник в опасной близи своих владений. В Чехии запрещено летать в городах и местах массового скопления людей. В небо Марокко допускают только коптеры, купленные на территории этой страны. А Таиланде для винтокрылых «птичек» воздушное пространство и вовсе закрыто.

Службы безопасности всего мира ежемесячно обновляют арсенал противодействия нежелательным дронам. В Британии бороться беспилотникам обучат даже птиц – в этой стране дроны все чаще стали выступать в роли контрабандистов. В Беларуси товары таким путем, пусть даже и в мирных целях, пока не доставляют. Хотя Владимир Давыдов уверяет, что в обозримом будущем это будет реально.

Владимир Давыдов:

Дроны позволяют доставить товар в течении 10-15 минут, во-первых. А во-вторых, снижают себестоимость доставки в 10 раз. Преодолеть стереотипы и законодательные несовершенства в сфере беспилотной доставки, по словам Владимира, еще далеко не все. Важно трансформировать и сам дрон.

Владимир Давыдов:

Он однозначно должен быть надежнее, причем надежность его системы управления должна быть выше существующих любительских примерно на три порядка. Однозначно, нужно полностью переделать дизайн: вертолет с открытыми винтами не пригоден к полетам в непосредственной близости от людей. Во-первых, открытые винты способны чуть ли не конечности людям отрезать. А во-вторых, в случае поломки в воздухе эта вещь падает с огромной скоростью на землю. И сама по себе, даже без винтов превращается в смертельную угрозу для человека.

Вячеслав Мазай:

Я использовал квадрокоптеры либо самолеты для того, чтобы снимать красивые пейзажи. И начал дальше искать им применение в различных сферах. Это были лесничества, дорожные службы. Остановился на сельском хозяйстве потому, что там видел больше прогресса, больше потенциала. Сейчас это мировой тренд, потому что сельское хозяйство самая «неайтишная» сфера. IT вошло во все сферы – банки, медицина. А вот в сельском хозяйстве его очень мало. Непаханое поле.

Гектары этих полей Вячеслав Мазай и его команда помогают фермерам пахать и удобрять максимально эффективно. Взгляд сверху помогает определить состояние территорий и постоянно наблюдать за ним. А с помощью высоких технологий все данные о почвах обрабатывают, дают рекомендации. Это экономия удобрений, семян и сотен тысяч долларов. Кстати, наши соседи из Литвы уже заинтересовались разработкой молодых белорусов.

Вячеслав Мазай:

Мне кажется, больше позиционирует, что это IT-страна. Такой синтез IT и сельского хозяйства. И это все у нас в стране, и это здорово. Мы хотим быть другом для фермеров. Мы сами из Беларуси и хотим, чтобы белорусские поля развивались, белорусские фермеры развивались. Колхозы, хозяйства, чтобы все у них было хорошо. Мы приняли такое решение всей командой: будем для Беларуси делать все бесплатно.