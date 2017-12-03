Реагенты на дороге: чем посыпать, чтобы угодить всем? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Минусовые температуры на неделе обеспечили в Беларуси снегу чуть более продолжительную жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Он успел полежать на земле пару суток, тем самым обеспечив коммунальным и дорожным службам дополнительный объем работ. Сезон, когда на несколько месяцев начнется полномасштабная борьба со снегом, наледью и сосульками не за горами. Экологи тоже стремятся внести в ее свою лепту и предупреждают: соль убивает все живое вокруг. Денис Полковский, маляр:

Вот к чему приводит наша соль на дорогах.

Дескать вот, смотрите – зимняя химия беспощадна. Для маляра Дениса Полковского ржавое пятно на кузове машины скорее профессиональный батл. С болгаркой в руках и еще с парой-тройкой специальных инструментов выходит на поле боя не первый год. Противник не самый слабый.

Денис Полковский:

Происходят микросколы, микротрещины лакокрасочного покрытия. Какого бы замечательного качество оно не было, все равно это будет. И если учили химию в школе, то соль с металлом дает окисление. Следовательно, дальше идет процесс ржавления. Реагенты на дороге – тема с перчинкой для обсуждений среди многих белорусов. Этой зимой столичные дорожники запаслись более 80 тысячами тонн зимнего «коктейля» для обработки. В масштабах страны цифра почти в 5,5 раз больше.

Итак, на дорожное полотно высыпают чистую соль или ее смесь с песком, в зависимости от погоды. Когда на столбике термометра до -15 – только натрий хлор, при сильных морозах работает ассорти. Аргументы в ход пускают эксперты из народа:

Олег Лукашенко, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства Горремавтодора Мингорисполкома:

Я не вижу активного действия противоледных материалов на свой автомобиль. По обуви то же самое, пришел с работы – обработал. В спор вступают экологи: соль убивает все живое вокруг.

Александр Судник, заведующий сектором мониторинга растительного мира Института экспериментальной ботаники НАН Республики Беларусь:

Она смывается, попадает в почву, накапливается. И уже в почве при высокой концентрации растениям не хватает астматического давления корням, чтобы вытянуть воду из почвы. В результате растение усыхает, потому что не хватает этого давления, чтобы получить воду. Зарубежный опыт, на который посматривают и сторонники, и противники реагентов, тоже различен. В Японии в некоторых городах можно встретить асфальты с подогревом. Использовать химию – дело затратное, дешевле – подогревать.

В Швеции в почете смесь из мелкого песка и горячей воды, на деле эффективна и экологична.

В США применяют хлорид магния: плюс – высокая эффективность, минус – вызывает сильную коррозию металлов.

Россия, Санкт-Петербург. Дорожники убирают снег максимально техникой. Из реагентов применяют смесь – песок-соль (в нем последней всего 5-10 %). В Москве несколько лет назад отказались от галита в пользу хлористого кальция. Расходы меньше, эффективности больше, но результат всего на пару часов.

А вот в Финляндии зимой дороги посыпают гранитной крошкой. Весной ее собирают, моют, просушивают и хранят до следующей зимы.

Александр Судник:

У нас в городе чего только не пытались придумать, но не придумали. В прошлом году, я знаю, собирались поливать патокой сладкой. Сами понимаете – липкость, которая потом разносится, не прижилась. В других странах Европы везде сыплют кальций хлор-2, хлорид кальция. Не натрий хлор.

Сергей Леончик, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Каждая из стран применяет наиболее эффективный и экономически целесообразный способ защиты. Нашими предприятиями и научно-исследовательскими институтами ведется анализ той работы, которая проводится в соседних странах, скандинавских и Европейского союза. И там… мы ничем не отличаемся от этих методов.

Вероника Гришкевич, студент Белорусского национального технического университета:

Я считаю, что можно найти альтернативы. Люди неглупые и могут придумать различные вещи, которые помогут решить эти проблемы. Но многие из них могут не окупаться, из-за этого могут и не применяться. Можно было бы собрать людей воедино, устроить конкурс. При этом чтобы публика была разношерстной.

Впрочем, к чему чужие идеи? Есть разработка наших ученых – доломит, обработанный уксусной кислотой. Соли здесь нет. Доцент Куприянчик приводит доводы: получен патент, проведены испытания, эффективность доказана, да и цена раз в 10 ниже американского собрата.

Анатолий Куприянчик, доцент кафедры строительства и эксплуатации дорог Белорусского национального технического университета:

Это кристаллы ацетата кальция и магния на поверхности. Они способны плавить лед. Этот материал, когда распределится по поверхности проезжей части, работает как химический. Он плавит лед (притом его плавящая способность близка к соли) и создает сцепление колеса с покрытием. Этот материал не коррозирует бетон, асфальт и практически не коррозирует металл.