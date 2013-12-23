88 семей получили ключи от новых квартир во Фрунзенском районе Минска

Новости Беларуси. С новым домом! Хороший подарок к празднику – ключи от собственной квартиры – получили 88 семей во Фрунзенском районе. Новоселье справили в доме № 6 по улице Семеняко.

Подарок был действительно долгожданным, ведь новостройка успела побывать в списке проблемных домов. Строительство шло с годовым опозданием, правда, благодаря специально созданной комиссии, дом все-таки успели сдать к Новому году. Квартиры с полной отделкой. Осталось лишь обставить мебелью и навести лоск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кирилл Алехин, начальник управления архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района:

Это экспериментальная серия, созданная на базе промышленных конструкций. Создали жилые дома. И поэтому и получился выход из нормативных сроков строительства. Потому что все впервые тут делалось.

Новоселы:

Мы очень долго ждали этой квартиры. И вот, наконец-то, она построилась и нам сделали такой праздник. Я очень рад и счастлив.

Замечательный подарок к Новому году. О таком подарке можно только мечтать.