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Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?

30 декабря 2019 17:16
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Новости Беларуси. Новогодний ажиотаж по всему Минску. В магазинах не протолкнуться, на дорогах пробки,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?-1

Все спешат купить подарки. Мы узнали у минчан, что они подготовили для своих близких. Кто ещё не определился с выбором – можете взять на заметку.

Горожане:

Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?-4

Денюжку, пусть сами себе покупают!

Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?-7

Я просила тапочки – Дед Мороз исполнил.
Съездить бы куда-нибудь зимой на море.

Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?-10

Эмоции, какой-то сертификат.

Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?-13

Конфеты и игрушки: мишки, собачки, котики.

# Новый год # общество # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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