Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?

Новости Беларуси. Новогодний ажиотаж по всему Минску. В магазинах не протолкнуться, на дорогах пробки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все спешат купить подарки. Мы узнали у минчан, что они подготовили для своих близких. Кто ещё не определился с выбором – можете взять на заметку.

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