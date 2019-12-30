Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?

Новости Беларуси. Новогодний ажиотаж по всему Минску. В магазинах не протолкнуться, на дорогах пробки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новогодний ажиотаж по всему Минску. В магазинах не протолкнуться, на дорогах пробки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все спешат купить подарки. Мы узнали у минчан, что они подготовили для своих близких. Кто ещё не определился с выбором – можете взять на заметку.
Горожане:
Денюжку, пусть сами себе покупают!
Я просила тапочки – Дед Мороз исполнил.
Съездить бы куда-нибудь зимой на море.
Эмоции, какой-то сертификат.
Конфеты и игрушки: мишки, собачки, котики.