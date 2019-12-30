Уличные спектакли из шкатулки: где смотреть в Минске

Новости Беларуси. Новогодние уличные спектакли у ратуши будут дарить праздничное настроение минчанам до 5 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Представления проходят дважды в день – в 17.30 и 20.00.
Новости Беларуси. Новогодние уличные спектакли у ратуши будут дарить праздничное настроение минчанам до 5 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Представления проходят дважды в день – в 17.30 и 20.00.
Артисты выступают в светодиодной импровизированной шкатулке, которая поворачивается вокруг своей оси. Сказка каждый день новая.
Гостям лучше не опаздывать – спектакль длится не дольше 15 минут. Представления можно найти и на Октябрьской площади. Там они начинаются чуть позже – в 19.00 и 21.00.