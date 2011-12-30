Новогодние подарки от президента Беларуси получили дети могилёвской SOS-детской деревни

Новости Беларуси, Могилевская область. Поздравление от главы государства детям передал губернатор области Пётр Рудник.

Ребята показали гостям спектакль — новогоднюю сказку, водили хороводы вокруг ёлки вместе со сказочными персонажами и гостями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Рудник, председатель Могилевского облисполкома:

Очень приятная миссия, хоть и ответственная. Ребята молодцы, и костюмы их руками сделаны. Конечно, это уже настоящая дружная семья.

Также новогодние подарки от президента сегодня передали ребятам в областную детскую больницу. Дед Мороз и Снегурочка устроили для маленьких пациентов новогоднее представление.