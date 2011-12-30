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  • Подарки от президента воспитанникам вспомогательной школы-интерната для детей-сирот в деревне Поречье передали от Гродненского облисполкома

Подарки от президента воспитанникам вспомогательной школы-интерната для детей-сирот в деревне Поречье передали от Гродненского облисполкома

30 декабря 2011 11:06
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Новости Беларуси. Дети, в свою очередь, подготовили концертную программу с танцами и песнями. А также показали видеофильм о своём общем доме.

Для них это был настоящий подвиг и большое достижение, ведь почти все ребята — с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Апон, директор Поречской государственной вспомогательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей:
Особенно сегодня у нас значимая ёлка. Дети очень рады, и вы сами это видите, и мы это ощущаем. Потому что к нам приехал из Минска Дед Мороз от самого президента. Спасибо всем, кто оказывает помощь, кто участвует в этой акции.

# общество

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