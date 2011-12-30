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Руководители и журналисты телекомпании СТВ поздравили с наступающим Новым годом воспитанников подшефного детского дома №2

30 декабря 2011 11:42
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Новости Беларуси, Минск. Ведущие на время превратились в Деда Мороза и Снегурочку и устроили для детей настоящий праздник.

Сотрудники канала загадывали ребятам загадки, вместе с ними пели песни, танцевали и водили хоровод вокруг нарядных ёлок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним словом — постарались создать теплую и домашнюю атмосферу. На это раз подарком от СТВ стал большой набор настольных игр, фрукты и мороженое.

Ирина Смольская, ведущая СТВ:
Очень важно, особенно в канун Нового года, когда дети верят в чудо, творить добро. И это оказывается так приятно и очень просто. А что нужно этим ребятишкам — им нужно внимание, тепло, забота, наши улыбки. А самое главное что им нужно — если бы я была волшебницей, я бы загадала — чтобы у этих детишек, у всех детишек Беларуси появились родители, мама и папа.

Олег Степанюк, ведущий СТВ:
И главное — верить, что чудо исполнится. А для этого нужна всего лишь малость — не стесняйтесь делать добро.

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

Фото. Акция телеканала СТВ

# общество # Фотофакт

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