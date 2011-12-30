Руководители и журналисты телекомпании СТВ поздравили с наступающим Новым годом воспитанников подшефного детского дома №2

Новости Беларуси, Минск. Ведущие на время превратились в Деда Мороза и Снегурочку и устроили для детей настоящий праздник.

Сотрудники канала загадывали ребятам загадки, вместе с ними пели песни, танцевали и водили хоровод вокруг нарядных ёлок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним словом — постарались создать теплую и домашнюю атмосферу. На это раз подарком от СТВ стал большой набор настольных игр, фрукты и мороженое.

Ирина Смольская, ведущая СТВ:

Очень важно, особенно в канун Нового года, когда дети верят в чудо, творить добро. И это оказывается так приятно и очень просто. А что нужно этим ребятишкам — им нужно внимание, тепло, забота, наши улыбки. А самое главное что им нужно — если бы я была волшебницей, я бы загадала — чтобы у этих детишек, у всех детишек Беларуси появились родители, мама и папа.

Олег Степанюк, ведущий СТВ:

И главное — верить, что чудо исполнится. А для этого нужна всего лишь малость — не стесняйтесь делать добро.