Лукашенко посетил Радошковичскую школу-интернат для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей

Новости Беларуси, Радошковичи. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается. Сегодня Александр Лукашенко также поздравил юных белорусов.

Президент посетил Радошковичскую школу-интернат для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Здесь сейчас проживают 89 мальчиков и девочек. Под новогодней елкой ребят ждали подарки от главы государства — лыжи, хоккейные и фигурные коньки, клюшки с шайбами, футбольные, волейбольные мячи и другие подарки.

Александр Лукашенко в теплой непринужденной обстановке пообщался с детьми, посетил мастерскую, где обучаются девочки. Здесь президента угостили драниками и печеньем, которые приготовили сами юные кулинары.

Ребята также провели для гостей экскурсии по краеведческому и музею воздушных и огненных таранов. Александру Лукашенко также показали творческие работы детей. Одну из поделок подарили президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А завершился праздник сладким столом и новогодним представлением. Александр Лукашенко поздравил воспитанников школы-интерната с праздником и пожелал больших успехов в новом году.