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16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции

25 декабря 2018 16:46
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Новости Беларуси. Антибактериальный эликсир найден! 16-летняя минчанка Елизавета Шевцова в свободное от учебы время занимается в лаборатории нано- и биотехнологий Республиканского центра инновационного и технического творчества.

Школьница проводила опыты с экстрактом лекарственных растений и обнаружила уникальные свойства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историю одного открытия расскажет корреспондент Анастасия Дехтяр.

И сперва было дерево. Целебные свойства в простонародье прозванной акации амурской давно известны. Семена этого дерева содержат специфический белок – лектин. Эдакая природная липучка, попадая в организм человека, она способна прицепиться и идентифицировать раковые клетки.

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-1

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-3

В школьной лаборатории нанобиотехнологии о таком дорогостоящем препарате для опытов можно было только мечтать. И научный руководитель вместе с юными учениками решили это вещество попросту добыть.

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-6

Олег Дарашкевич, заведующий лабораторией нано- и биотехнологий Республиканского центра инновационного и технического творчества:
Искали целенаправленно, есть ли в Беларуси такое растение. И выяснили, что маакия амурская растет в Ботаническом саду.

Впрочем, вся эта история и есть фантастика, не объяснимая наукой. В Ботаническом саду таких деревьев всего шесть. Это поистине драгоценное растение: килограмм обработанной красной древесины стоит 15 тысяч долларов.

Но научному эксперименту помогла череда фатальных событий, а точнее, ураган, который повалил одно из деревьев. Так ствол и попал в лабораторию юных исследователей. Год его сушили, а из опилок сделали экстракт.

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-9

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-11

В это время в лаборатории, которую курирует доктор Олег Дарашкевич, приходит девочка Лиза. Ее родители – врачи, потому школьница уверена: медицина – и ее генетическое призвание. А дальше сработала теория так называемого «научного тыка».

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-14

Елизавета Шевцова, юный биолог:
Я пошла в технологический университет, чтобы научиться делать противомикробный анализ. Мы проверили еще несколько экстрактов, один из которых был экстракт маакии. И совершенно случайным образом обнаружили, что он подавляет рост бактерий.

Золотистый стафилококк – против него сейчас нет антибиотиков, потому что он антибиотикорезистентный.

Люди во всем мире ищут новые вещества, новые источники веществ, которые подавляли бы его рост. И вот мы нашли.

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-17

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-19

Лиза Шевцова природный эликсир уже испытала и на опасных штаммах – агрессивных инфекциях от реальных пациентов. Золотистый стафилококк – коварный микроб, не поддающийся сокрушительным ударам антибиотиков. Каждый пятый заболевший в мире, по статистике медэкспертов, погибает.

Что касается открытия, то, безусловно, это уже своеобразная сенсация, однако впереди еще много работы: нужно выделить конкретные действующие вещества из экстракта и провести биологические испытания – сперва на мышах.

Перспективы есть, но чтобы развернуть глобальное исследование, нужен инвестор. Ведь так важно создать для зерна почву.

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-22

Олег Дарашкевич:
Среди школьников, которые прошли почти за 45 лет моей работы с молодежью через мои руки, в возрасте примерно 12-13 лет, 126 – кандидаты наук, из них девять – доктора наук. Все они работают в области медицины, биологии. Самое интересное, что это не заштатные кандидаты – половина из них работает в известнейших мировых лабораториях.

Вот такая лаборатория, где чудеса становятся реальностью. Ведь инициативы и творческий запал молодежи – это перспективные кейсы, в которые стоит вкладывать для того, чтобы у будущего были дивиденды.

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-25

16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции-27

# Белорусская наука # общество # Олег Дарашкевич # Фотофакт

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