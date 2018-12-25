16-летняя минчанка обнаружила природный препарат, который может победить опасные инфекции

Новости Беларуси. Антибактериальный эликсир найден! 16-летняя минчанка Елизавета Шевцова в свободное от учебы время занимается в лаборатории нано- и биотехнологий Республиканского центра инновационного и технического творчества. Школьница проводила опыты с экстрактом лекарственных растений и обнаружила уникальные свойства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историю одного открытия расскажет корреспондент Анастасия Дехтяр. И сперва было дерево. Целебные свойства в простонародье прозванной акации амурской давно известны. Семена этого дерева содержат специфический белок – лектин. Эдакая природная липучка, попадая в организм человека, она способна прицепиться и идентифицировать раковые клетки.

В школьной лаборатории нанобиотехнологии о таком дорогостоящем препарате для опытов можно было только мечтать. И научный руководитель вместе с юными учениками решили это вещество попросту добыть.

Олег Дарашкевич, заведующий лабораторией нано- и биотехнологий Республиканского центра инновационного и технического творчества:

Искали целенаправленно, есть ли в Беларуси такое растение. И выяснили, что маакия амурская растет в Ботаническом саду. Впрочем, вся эта история и есть фантастика, не объяснимая наукой. В Ботаническом саду таких деревьев всего шесть. Это поистине драгоценное растение: килограмм обработанной красной древесины стоит 15 тысяч долларов. Но научному эксперименту помогла череда фатальных событий, а точнее, ураган, который повалил одно из деревьев. Так ствол и попал в лабораторию юных исследователей. Год его сушили, а из опилок сделали экстракт.

В это время в лаборатории, которую курирует доктор Олег Дарашкевич, приходит девочка Лиза. Ее родители – врачи, потому школьница уверена: медицина – и ее генетическое призвание. А дальше сработала теория так называемого «научного тыка».

Елизавета Шевцова, юный биолог:

Я пошла в технологический университет, чтобы научиться делать противомикробный анализ. Мы проверили еще несколько экстрактов, один из которых был экстракт маакии. И совершенно случайным образом обнаружили, что он подавляет рост бактерий. Золотистый стафилококк – против него сейчас нет антибиотиков, потому что он антибиотикорезистентный. Люди во всем мире ищут новые вещества, новые источники веществ, которые подавляли бы его рост. И вот мы нашли.

Лиза Шевцова природный эликсир уже испытала и на опасных штаммах – агрессивных инфекциях от реальных пациентов. Золотистый стафилококк – коварный микроб, не поддающийся сокрушительным ударам антибиотиков. Каждый пятый заболевший в мире, по статистике медэкспертов, погибает. Что касается открытия, то, безусловно, это уже своеобразная сенсация, однако впереди еще много работы: нужно выделить конкретные действующие вещества из экстракта и провести биологические испытания – сперва на мышах. Перспективы есть, но чтобы развернуть глобальное исследование, нужен инвестор. Ведь так важно создать для зерна почву.