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Новое жильё для молодых семей! Как государство осуществляет мечты белорусов

20 декабря 2024 17:14
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Один из ключевых приоритетов социальной политики нашего государства – строительство жилья. Подходы к господдержке постоянно совершенствуются. Отдельное внимание – доступности жилья в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Решение жилищного вопроса снимает проблему оттока кадров, помогает закрепиться молодым специалистам. Так, в 2024 году в Беларуси уже построили 3 миллиона 300 тысяч квадратных метров. При этом 6 тысяч квартир возвели для многодетных семей.

Анна Корольчук оценила условия для новоселов. 

Новое жильё для молодых семей! Как государство осуществляет мечты белорусов-2

О своем жилье семья Анастасии Новик мечтала 10 лет. Осуществить задуманное удалось благодаря господдержке – этим летом супруги получили ключи от трехкомнатной квартиры в новом микрорайоне. 

Новое жильё для молодых семей! Как государство осуществляет мечты белорусов-4

Анастасия Новик, жительница поселка Ченки:
Мы действительно были счастливы по-настоящему. Место то, что надо. Были удивлены и полны ожиданий, что мы тоже получим здесь квартиру. Готовимся к Новому году. Хотим Новый год встретить в нашей квартире.

Сейчас семья Новик завершает ремонт. С нетерпением ждут новоселья. У многодетной мамы появилось большое пространство для воплощения дизайнерских идей.

Новое жильё для молодых семей! Как государство осуществляет мечты белорусов-6

Анастасия Новик:
Сейчас идет поклейка обоев, сделали сантехнику, ждем нашу кухню. Я мечтала о красивой кухне. Я надеюсь, что в ближайшее время я свою мечту осуществлю.

Новое жильё для молодых семей! Как государство осуществляет мечты белорусов-8

Принимать первых жильцов в канун новогодних праздников будет и новый дом по улице Котловца в Мозыре. Многоэтажка рассчитана на 144 семьи.

Новое жильё для молодых семей! Как государство осуществляет мечты белорусов-10

Дмитрий Миллер, заместитель председателя Мозырского райисполкома:
81 квадратный метр. Эта квартира построена как арендная – с полной отделкой. Семья, которая ее получит, может сразу получать ключи и заселяться, расставлять свою мебель.

До конца 2024-го в Беларуси планируют ввести 355 тысяч кв. метров арендного жилья. На его строительство государство направляет более миллиарда рублей в год. Такая недвижимость востребована у белорусов. 

Далее смотрите в видео

# Анна Корольчук # Государственная политика в области жилищного строительства

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