Новое жильё для молодых семей! Как государство осуществляет мечты белорусов

Один из ключевых приоритетов социальной политики нашего государства – строительство жилья. Подходы к господдержке постоянно совершенствуются. Отдельное внимание – доступности жилья в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение жилищного вопроса снимает проблему оттока кадров, помогает закрепиться молодым специалистам. Так, в 2024 году в Беларуси уже построили 3 миллиона 300 тысяч квадратных метров. При этом 6 тысяч квартир возвели для многодетных семей. Анна Корольчук оценила условия для новоселов.

О своем жилье семья Анастасии Новик мечтала 10 лет. Осуществить задуманное удалось благодаря господдержке – этим летом супруги получили ключи от трехкомнатной квартиры в новом микрорайоне.

Анастасия Новик, жительница поселка Ченки:

Мы действительно были счастливы по-настоящему. Место то, что надо. Были удивлены и полны ожиданий, что мы тоже получим здесь квартиру. Готовимся к Новому году. Хотим Новый год встретить в нашей квартире. Сейчас семья Новик завершает ремонт. С нетерпением ждут новоселья. У многодетной мамы появилось большое пространство для воплощения дизайнерских идей.

Анастасия Новик:

Сейчас идет поклейка обоев, сделали сантехнику, ждем нашу кухню. Я мечтала о красивой кухне. Я надеюсь, что в ближайшее время я свою мечту осуществлю.

Принимать первых жильцов в канун новогодних праздников будет и новый дом по улице Котловца в Мозыре. Многоэтажка рассчитана на 144 семьи.