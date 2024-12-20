Шпилевская: ВНС должно помочь удержать страну в том виде, в котором она есть

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:

Идет период смены власти, идет период смены поколений. Это мудрость нашего лидера действительно, потому что меняться власть может по-разному. И всегда есть вероятность того, что за сильным лидером придет лидер немножко слабее. А 2020 год нам показал, что если лидер приходит чуть-чуть слабее, если есть какие-то моменты, на которые можно надавить, наши оппоненты воспользуются ими тысячу процентов. А что такое слабый лидер? Что такое слабая позиция лидера? Это значит, завтра у нас нет нашей независимой, свободной, суверенной страны. Поэтому здесь дело принципа народа – помочь любому человеку, который позже придет к власти, удержать страну в том виде, в котором она есть.