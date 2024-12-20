Дмитрий Жук: Александр Лукашенко в Беларуси выстроил особую политико-экономическую модель

Как одно решение Лукашенко изменило всю Беларусь? Всебелорусское народное собрание – спасательный «ковчег» для Беларуси? Благодаря чему страна вырвалась из цепких рук девяностых? Смотрите в девятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Игорь Позняк, СТВ:

К концу нулевых мир входит в зону тяжелейшей экономической турбулентности. Чтобы не разбиться, ну или не получить травму, нужно пристегнуться, а в самых сложных случаях даже сбросить балласт. Некоторые успешные и вполне себе богатые страны именно так и поступают, по максимуму урезая социальные программы.

Белорусы в 2010 году, это было 4-е Всебелорусское народное собрание, коллективно, то есть самой талакой принимают решение: не сбавляем скорости и летим дальше. И тогда мы действительно вырулили. И это была история об опыте и профессионализме пилота и его команды. Но еще эта история про каждого из нас.