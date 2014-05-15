ЧМ-2014 в Минске. Российская сборная по хоккею посетила Линию Сталина

Новости Беларуси. Российская сборная заняла оборону... на Линии Сталина. Знакомству с мемориальным комплексом хоккеисты посвятили свой выходной день. Спортсмены приобщилась не только к истории Великой Отечественной, но и к аспектам армейской жизни.

Российская сборная прокатилась на настоящих танках, затем остановилась у «Катюши», а капитан команды Александр Овечкин и вовсе расстрелял пулеметную ленту. Как признались игроки после, идея такого времяпровождения принадлежит всей команде. После Дня Победы они мечтали посетить такой памятник истории.

Кстати, в следующем матче Россия встретится с Германией. Променад хоккеисты закончили на боевой машине, дав понять, что приехали за победой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Василевский, вратарь сборной России по хоккею:

Было очень интересно. Очень хорошо, что сборная организовала нам такую экскурсию, где можно увидеть много исторических экспонатов. И просто отдать дань уважения тем, кто воевал.

Виктор Тихонов, нападающий сборной команды России по хоккею:

Хорошо, что мы здесь. Организация на высочайшем уровне. Даже не к чему придраться. Болеют все, на улице праздник, все ходят в майках своих сборных. Очень приятно смотреть!

Максим Чудинов, защитник сборной команды России по хоккею:

Минск очень хороший город, красивый. Все чисто здесь. Люди добрые, все улыбаются. Все на высшем уровне здесь, мне нравится! Все сделали, чтобы очень красивый турнир был! Людей много, все довольны.