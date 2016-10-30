Новости Беларуси. Новое общежитие для молодых специалистов-дорожников открылось в Толочине. Строительно-монтажный трест № 8 возвел здание за собственные средства. Квартиры стали подарком к юбилею предприятия – в этом году ему исполняется 25 лет. А новоселье приурочили к профессиональному празднику. Сегодня отмечается День автомобилиста и дорожника.

Молодая семья и молодые специалисты – чета Саян только знакомится с новыми и очень долгожданными квадратными метрами.

Дмитрий Саян, механик дорожно-строительного управления № 63 ОАО «Строительно-монтажный трест № 8»:

Мы надеялись, что нам дадут, потому что когда закладывали дом, дадут как молодым специалистам.

Хозяйка сразу строит планы, как будет обживать свое жилье. К тому же все для того самого «очага» здесь есть: уютная ванная комната и аккуратная кухня.

Долгожданное жилье получили еще 11 семейств в новом общежитии в Толочине – все квартиры полностью отделаны и готовы к проживанию. Дом для специалистов-дорожников построен строительно-монтажным трестом № 8. За собственные средства и за кратчайшие сроки. Своеобразный подарок к празднику.

Анатолий Фиков, начальник передвижной механизированной колонны № 1 ОАО «Строительно-монтажный трест № 8»:

Задействовано было порядка 40 человек на разных этапах строительства. Здесь очень комфортно будет жильцам в том плане, что дом из кирпича, плюс утепление.

В этом году восьмому тресту исполняется 25 лет. Это предприятие участвовало в строительстве ведущих транспортных артерий страны: трассы М5 «Минск-Гомель», второй Минской кольцевой дороги до Национального аэропорта. Главный проект сегодня – трасса М6 «Минск-Гродно». Причем право перестраивать эту магистраль досталось тресту в нелегком соревновании с польскими, итальянскими и российскими коллегами.

Сергей Егоров, председатель Толочинского райисполкома:

Предприятие работает достаточно успешно. Благодаря тому, что очень высокие зарплаты по сравнению с другими организациями, выплачиваются вовремя, хороший социальный пакет. Поэтому люди стремятся сюда попасть на работу.

Действительно, технологии создания «дорожного пирога» в этой организации доведены до совершенства, есть свои асфальтовые заводы, уникальный бетоноукладочный комплекс. Сейчас тресту не хватает только одного – объемов работы.

Сергей Алимкин, генеральный директор ОАО «Строительно-монтажный трест № 8»:

Мне лично как руководителю для счастья сейчас не хватает больших объемов. Люди привыкли, мы нарастили потенциал. Поэтому не хотелось бы все это терять. Все наши заботы именно в том, чтобы найти приложение для своих сил.

Это уже второе общежитие для молодых специалистов строительно-монтажного треста № 8. И главная цель организации – это не только качественные белорусские дороги, но и качественная жизнь тех, кто их создает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.